Вячеслав Володин и Вениамин Кондратьев пообщались со студентами и профессорско-преподавательским составом Кубанского госуниверситета

Председатель Государственной Думы РФ и губернатор Краснодарского края посетили ведущий вуз региона, который отмечает 105-летие. В мероприятии также принял участие председатель Законодательного Собрания Кубани Юрий Бурлачко.

Вячеслав Володин поздравил коллектив и учащихся КубГУ с 105-летием вуза.

– 105 лет – это действительно большой промежуток времени. Все большое видится на расстоянии, – сказал Вячеслав Володин.

Председатель ГД напомнил, что вуз был создан в 1920 году, когда еще шла Гражданская война, – тогда он готовил педагогические кадры. И особо подчеркнул важность и ценность профессии учителя.

– Выбор этой профессии – это выбор жизни, это, если хотите, ее смысл. Когда человек выбирает профессию учителя, он уже однозначно будет уметь слышать, слушать и вести диалог. Конечно, он помогает состояться в жизни в том числе и тем, кто для себя выбрал политику как новую профессию, как выбор своего пути, – отметил Вячеслав Володин.

Председатель Госдумы РФ добавил, что очень многие выпускники вуза состоялись. Так, выпускником КубГУ является губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Вениамин Кондратьев подчеркнул, что для Краснодарского края КубГУ имеет большое значение, как крупнейший вуз региона и Юга России.

– Среди вас сидят будущие ученые, предприниматели или министры. Не взирая на то, кто кем станет, желаю всем найти именно свой путь, набрать опыта и в рамках конкуренции достичь успеха в карьере и в жизни. Именно вы – будущее нашего края и страны, это большая ответственность. А чтобы ваши начинания увенчались успехом, в Кубанском госуниверситете – одном из лучших в России – созданы все условия. Здесь не только дают качественное образование. В исследовательских центрах ученые создают инновационные разработки, которые успешно применяют на практике. Для меня КубГУ – родной вуз. Но тогда здесь не было таких оснащенных лабораторий, современных факультетов, которые отвечают всем новым вызовам, дают возможность совершить прорыв в науке и обеспечить превосходство страны во всех сферах, – сказал Вениамин Кондратьев.

Во время посещения университета Вячеслав Володин и Вениамин Кондратьев ознакомились с научно-техническими разработками студенческого конструкторского бюро и проектами студенческих стартапов. Осмотрели стенд волонтерского центра КубГУ, на котором продемонстрировали изделия для нужд СВО.

Кубанский государственный университет объединяет более 32 тысяч студентов и аспирантов из 87 регионов России и 76 стран мира. Выпускники КубГУ востребованы на рынке труда, работают во всех сферах и отраслях экономики Краснодарского края.

