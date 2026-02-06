В Каневском районе в 2027 году построят две молочно-товарные фермы на 4 тысячи голов

1 из 3 Итоги социально-экономического развития муниципалитета в 2025 году и перспективные задачи обсудили на отчетной сессии в станице Каневской. По поручению губернатора участие в работе сессии принял его заместитель Андрей Коробка.

– Для Каневского района сельхозотрасль является одной из ключевых – в общем объеме валовой продукции экономики ее удельный вес превышает 40 процентов. В прошлом году муниципалитет столкнулся с аномальной засухой, был включен в зону ЧС. Валовый сбор зерновых культур здесь составил 344,4 тысячи тонн – почти в два раза меньше ежегодного урожая района. Часть погибших посевов была застрахована. Прошу в этом году активизировать работу в этом направлении. Господдержка агрострахования в растениеводстве в 2026 году сохранена в полном объеме и составит 410,8 миллиона рублей, – сказал Андрей Коробка.

Вице-губернатор отметил успехи в отрасли животноводства. За год численность крупного рогатого скота выросла почти на 6%, в том числе дойного стада – на 2%. Более чем на 11% увеличилось производство молока – до 256,8 тыс. тонн, а удой на каждую корову вырос на 2% – до 13,2 тонн. В 2025 году в районе построили молочно-товарную ферма на 2 тыс. голов.

Андрей Коробка сказал, что в перспективе отрасль животноводства укрепится, т. к. «Агрохлебопродукт» строит две молочно-товарные фермы на 4 тысячи голов в Красногвардейском поселении. После реализации этих проектов – к 2027 году – здесь почти на 100 тыс. тонн в год увеличится производство молока, будет создано 200 новых рабочих мест.

Также в Каневском районе высокими темпами развивается перерабатывающая промышленность. Она представлена консервными предприятиями, сахарными и молочными комбинатами. Все организации конкурентоспособные и с высокими перспективами развития экспортной деятельности.

Что касается кадрового вопроса, то в 2025 году в районе прошел первый молодежный фестиваль «Я – будущий профессионал». Мероприятие направлено на раннюю профориентацию и популяризацию престижа аграрных профессий, что соответствует целям федерального проекта «Кадры в АПК» национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Глава муниципалитета Александр Герасименко рассказал о социально-экономическом развитии района в целом. В 2025 году поступления собственных доходов в бюджет района превысил 1,3 млрд рублей, рост за последние 5 лет – в 1,8 раза. Район участвовал в 13 госпрограммах, привлек почти 900 млн рублей из федерального и регионального бюджетов, которые направил на развитие соцсферы, коммунальной инфраструктуры и благоустройство. Благодаря программе «Формирование комфортной городской среды» в муниципалитете благоустроено 17 общественных территорий.

