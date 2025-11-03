Вениамин Кондратьев: В Краснодарском крае пройдет Всероссийская акция «Ночь искусств»

Бесплатные мероприятия организуют по всему региону 3 ноября. Об этом сообщил губернатор.

– Завтра в Краснодарском крае пройдет Всероссийская акция «Ночь искусств». Музеи, театры, библиотеки, концертные площадки подготовили больше 2,5 тысяч мероприятий, которые можно посетить бесплатно. Главной темой станет единство культур народов России. Программа очень насыщенная, это спектакли, концерты, экскурсии и мастер-классы. Самая масштабная программа развернется в краевой столице. Уверен, каждый найдет что-то по душе, – отметил Вениамин Кондратьев.

В музее Фелицына проведут театрализованную программу «Кубанский двор» на выставке «История Кубани. Земляки и соседи». Музей Коваленко представит экспозицию «Русское искусство XVI - начала XX века».

В Краснодарском академическом театре драмы организуют шоу «Вечерний звон – искусство объединяет». В Театре «Премьера» проведут концерт и литературно-музыкальную программу, посвященные юбилею С.А. Есенина. Театр кукол организует экскурсии «Мир за кулисами», где актрисы театра приоткроют тайны закулисья и покажут, как создаются куклы к спектаклям. Театр Защитника Отечества представит музыкально-интерактивный вечер «Музыка объединяет». В театре современного искусства проведут культурно-массовое мероприятие «Мастерская современного танца» с мастер-классами от артистов. В фойе будет работать фотовыставка о спектаклях.

В фойе Краснодарской филармонии

выступят музыканты и солисты Государственного эстрадно-симфонического оркестра, ансамбля «Гильце» и вокальной группы «Имя».В Выставочном зале проведут выставку народного казачьего костюма.

С полной афишей мероприятий можно ознакомиться по ссылке.

