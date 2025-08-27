Реализацию Стратегии государственной политики в отношении российского казачества обсудили на федеральном совещании







Заседание комиссии при полномочном представителе Президента РФ в Южном федеральном округе по делам казачества провел заместитель полпреда Владимир Гурба. В мероприятии от Краснодарского края приняли участие вице-губернатор, войсковой атаман Александр Власов и председатель Совета стариков Кубанского казачьего войска и Всероссийского казачьего общества Василий Полухин.

На совещании обсудили вопросы исполнения в 2024 – 2025 годах региональных мероприятий по реализации Стратегии, в том числе способы привлечения в казачьи общества и мобилизационный резерв.

– Три года подряд Краснодарский край занимает первое место по реализации Стратегии государственной политики в отношении российского казачества. Это результат системной работы администрации региона, казаков и атаманов всех уровней. Утвержден краевой план мероприятий, в реализации которого участвуют все заинтересованные ведомства и организации, а также муниципальные планы. Ряд глав районов являются казаками, 23 атамана районных обществ занимают должности заместителей глав, 17 казаков – главы сельских и городских поселений, более 400 – депутаты муниципальных Советов разных уровней, – отметил Александр Власов.

В 2024 году в регионе приняли 10 краевых и 70 муниципальных правовых актов по вопросам казачества, в нынешнем – 6 нормативных актов губернатора, 11 – органов исполнительной власти, 22 – органов местного самоуправления. Также в регионе действует государственная программа «Казачество Кубани». Субсидии получают Кубанское казачье войско, корпуса и районные общества.

Заместитель губернатора Александр Власов в своем докладе сообщил, что регион успешно реализует Стратегию по ключевым вопросам, среди которых постановка юношей на воинский учет, проведение призыва и заключение контрактов на прохождение военной службы. Особое внимание уделяют проведению военно-полевых сборов и мероприятий по военно-патриотическому воспитанию.

Кубанские казаки задействованы в охране общественного порядка, защите государственной границы, природоохранной деятельности, противодействию незаконному обороту запрещенных веществ и ликвидации последствий ЧС. В целях экономической поддержки по решению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева в аренду казачьим обществам выделены земельные участки на территории региона. На них осваивают животноводство и рыбоводство.

Войсковой атаман Александр Власов также рассказал, что самым большим молодежным казачьим региональным движением является Союз казачьей молодежи, численность которого превышает 128,5 тыс. человек. А совершеннолетние казаки – более 2,5 тыс. человек – выполняют боевые задачи в зоне СВО.

Кубанское войско заключило соглашение о сотрудничестве с вузами Ассоциации казачьих корпусов и Краснодарским высшим военным училищем имени генерала армии С.М. Штеменко. На их базе сформированы казачьи сотни.

Пресс-служба администрации Краснодарского края