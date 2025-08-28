Вениамин Кондратьев рассказал о победителях Всероссийского конкурса «Семья года» из Армавира

Андрей и Вера Даниловы вошли в число лучших в номинации «Семья защитника Отечества».

– Всегда говорил – на Кубани живут дружные, крепкие семьи. Пример тому – Даниловы из Армавира. Они победили в одной из номинаций Всероссийского конкурса «Семья года». Андрей и Вера Даниловы воспитывают троих детей. Супруги неразлучны с детства. В 2005 году они поженились. Недавно Вера оставила военную службу, чтобы полностью посвятить себя воспитанию сыновей и дочки. Андрей прошел не один боевой конфликт, участвовал и в специальной военной операции. Старший сын пошел по его стопам и поступил в военное училище. Все дети хорошо учатся, занимаются в кружках, растут настоящими патриотами Родины. Такие семьи – гордость Кубани, ориентир для других, – отметил губернатор Вениамин Кондратьев.

Андрей Данилов – обладатель ряда государственных наград, включая «За заслуги перед Отечеством» II степени и орден Мужества. Он снимался в документальных передачах, посвященных спецоперации, в школах проводит уроки мужества. Его прадед прошел Великую Отечественную войну, служил в разведке, дошел до Берлина, был награжден Медалью за Отвагу.

Вера Данилова также имеет множество наград за образцовое исполнение обязанностей воинской службы, профессионализм и преданность военному делу. Старшие сыновья добиваются успехов в учебе и спорте, дочь активно участвует в школьной жизни.

В 2024 году семья Даниловых награждена медалью главы города Армавира «Крепкая семья».

***

Во всероссийском конкурсе «Семья года» пять номинаций. Победителями стали 89 семей со всей России. Главным призом для них станет поездка в Москву. Церемонию награждения проведут в Государственном Кремлевском Дворце в октябре 2025 года.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

Теги:

Губернатор