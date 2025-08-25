В Динском районе благоустраивают зону отдыха







Участок в станице Нововеличковской обновляют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

– Благоустраиваем территорию вдоль реки Понура площадью более 1,2 гектара. Уже уложили покрытия на детской площадке и воркаут-зоне, монтируют игровые и спортивные комплексы. В зоне отдыха также сделают новую систему освещения. На завершающем этапе выполнят дополнительное озеленение территории, – рассказал врио министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Шапошник.

Во время работ по благоустройству сохраняют существующие зеленые насаждения. Реконструкцию территории завершат к ноябрю.

В Динском районе в этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» также обновляют общественную территорию в станице Динской и благоустраивают парк в селе Красносельском.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

Нацпроекты