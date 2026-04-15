В Кропоткине проведут межмуниципальный бизнес-форум

Мероприятие организуют 22 апреля для предпринимателей Белоглинского, Кавказского, Новопокровского, Тбилисского и Тихорецкого районов.

– В текущем году по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева проводим серию межмуниципальных бизнес-форумов. Один из них уже состоялся в феврале в Абинске – на его площадке собрали порядка 230 участников. Формат таких мероприятий нацелен на прямой диалог с предпринимательским сообществом и адресное взаимодействие с бизнесом во всех муниципалитетах, информирование о действующих в регионе мерах поддержки и консультирование по вопросам налоговой реформы. Именно плавная адаптация малого бизнеса к новым налоговым условиям является сегодня ключевым фактором сохранения стабильности и качественного роста данного сектора экономики, – отметил вице-губернатор Александр Руппель.

На площадке мероприятия запланирована кейс-сессия для предпринимателей от краевых организаций инфраструктуры поддержки МСП. Также организуют информационную сессию по актуальным для бизнеса вопросам в части изменений налогового законодательства.

Ключевым событием бизнес-форума станет встреча региональной власти с бизнес-сообществом в формате открытого диалога, которую проведет заместитель губернатора Александр Руппель, курирующий в том числе развитие малого и среднего предпринимательства в крае. Все участники встречи смогут задать интересующие вопросы по ведению предпринимательской деятельности и получить обратную связь.

Форум организует краевой департамент развития бизнеса и ВЭД совместно с администрацией муниципального образования Кавказский район.

Мероприятие состоится 22 апреля в здании Дворца культуры адресу: г. Кропоткин, ул. Красная, 164. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте до 17 апреля. По вопросам участия в межмуниципальном бизнес-форуме предприниматели Белоглинского, Кавказского, Новопокровского, Тбилисского и Тихорецкого районов могут обращаться в администрации своих муниципальных образований.

