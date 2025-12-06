Вениамин Кондратьев наградил добровольцев Краснодарского края







Торжественное мероприятие провели во Дворце спорта «Олимп».

– В Краснодарском крае официально зарегистрировано больше 250 тысяч добровольцев, но на самом деле их намного больше. Добрые дела не нуждаются в рекламе или похвале. Важно когда один человек протягивает руку помощи другому. Мы живем в многомиллионном крае, и каждый человек верит, что рядом есть тот, кто готов прийти на помощь по доброй воле. Мы не знаем, что принесет завтрашний день, но давайте помогать друг другу и делать добро, тогда оно обязательно к нам вернется. Спасибо каждому за ваш труд, жизненную позицию и реальные дела, которые всегда громче слов, – отметил Вениамин Кондратьев.

Губернатор поблагодарил волонтеров, которые участвовали в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Черном море. На пляжах и в центрах спасения птиц было задействовано 60 тыс. человек. Отдельно глава региона выразил слова благодарности тем, кто помогает решать бытовые вопросы семьям участников СВО, собирает и направляет гуманитарные грузы в регионы Донбасса, Херсонскую и Запорожскую области.

Юрий Бурлачко отметил, что в крае проводят большое количество мероприятий регионального, федерального и международного уровней, и ни одно из них не проходит без участия волонтеров.

– Добровольцы Краснодарского края обладают колоссальным опытом, за плечами которых значимые события – Олимпиада, чемпионат мира по футболу, Всемирный фестиваль молодежи. Эти мероприятия стали важными как для нашего региона, так и для всей страны. Но помимо доброго сердца, необходимо иметь стойкость, чтобы помогать людям в сложных жизненных ситуациях. Сегодня вы приближаете Победу, поддерживаете жителей освобожденных территорий. Хочу пожелать вам и вашим близким здоровья и благополучия, – сказал Юрий Бурлачко.

Губернатор и спикер ЗСК вручили 19-ти лучшим добровольцам федеральные и краевые награды.

Перед началом торжественного мероприятия Вениамин Кондратьев осмотрел тематические площадки, посвященные волонтерскому движению Кубани. На стендах молодежь представила свои достижения. Добровольцы регионального отделения «Волонтеры медики» занимаются популяризацией здорового образа жизни среди населения. Еще одно направление их деятельности – донорство. Так, студенты Кубанского государственного медицинского университета регулярно сдают кровь и ее компоненты, а с этого года участвуют в регистре костного мозга.

Также на выставке представили работу благотворительного фонда «Добро и Дело», акцию «Доброелка» от фонда «Край Добра», вклад волонтеров

в ликвидацию последствий ЧС на Черноморском побережье, деятельность штаба #МЫВМЕСТЕ и «Движения Первых».

Пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор