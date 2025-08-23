Юные спортсмены могут заниматься велоспортом в 14 муниципалитетах Краснодарского края

Для них работают отделения краевой спортшколы олимпийского резерва.

– Велосипедный спорт активно развивается в регионе. Более 50 спортсменов ежегодно входят в состав сборной Краснодарского края, а свыше 5 – в национальную команду. Велосипедисты, подготовленные тренерами нашей спортшколы, стабильно выступают на всероссийских и международных соревнованиях, – отметил министр физической культуры и спорта Краснодарского края Серафим Тимченко.

Отделения краевой спортшколы олимпийского резерва расположены в Анапе, Армавире, Краснодаре, Геленджике, Сочи, а также в Апшеронском, Белореченском, Брюховецком, Гулькевичском, Каневском, Крыловском, Крымском, Мостовском и Тихорецком районах.

Узнать больше о подготовке юных велосипедистов можно в краевой спортшколе олимпийского резерва по адресу: г. Краснодар, ул. Железнодорожная, 49; телефон для справок: 8 (861) 239-64-37.

С 3 по 21 сентября кубанские спортсмены примут участие в 33-й многодневной велогонке «Дружба народов Северного Кавказа», приуроченной к 80-летию Великой Победы. Также участниками станут сильнейшие велогонщики из Беларуси, Казахстана и ОАЭ.

Турнир имеет статус чемпионата России и Всероссийских соревнований по многодневной гонке на шоссе. Маршрут включает 17 этапов с общей протяженностью 1945 км по живописным местам Северного Кавказа. Официальный старт дадут в Майкопе, 5 – 6 сентября одной из точек станет Лабинск, завершится велогонка в Грозном.

Пресс-служба администрации Краснодарского края