В Краснодарском крае проведут онлайн-обучение для социальных предпринимателей

Практикум состоится 27 августа. Его организует региональный Центр «Мой бизнес» в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Собрали в традиционном дайджесте за 18-24 августа информацию об участии региона в этом и других нацпроектах.

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика»:

– Транспортно-логистическая компания из Темрюкского района – предприятие «Кавказ-Логистик» – увеличила

выработку почти на 28%.

– Бережливые технологии помогли

транспортно-экспедиционной компании из Новороссийска предприятию «Рускон-Брокер» – получить экономический эффект более 3 млн рублей.

– Анапский производитель – винодельня «Лоза» из поселка Сукко – повышает

эффективность розлива игристых вин.

– Здравоохранение Кубани переходит

на бережливые стандарты. Уже 43 медицинских организации региона стали участниками проектов по внедрению бережливых технологий и повышению эффективности.

Нацпроект «Инфраструктура для жизни»:

– В Павловском районе завершают

благоустройство сквера в станице Павловской.

– Пять проектов благоустройства из Краснодарского края победили

на Всероссийском конкурсе. Армавир, Кореновск, Тамань, Горячий Ключ и Новокубанск получат более 450 млн рублей из федерального бюджета на масштабное обновление территорий.

– По поручению губернатора Вениамина Кондратьева в станице Павловской в 2026 году благоустроят

центральную площадь. Об этом главу региона на приеме граждан попросила жительница муниципалитета Виктория Черная.

Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь»:

– Современное диагностическое оборудование установили

в медучреждениях Кубани. В 2025 году больницы и поликлиники получили порядка 60 аппаратов УЗИ.

– Специалисты клинического онкологического диспансера №1 провели

прием жителей Успенского района.

– День здоровья организовали

для жителей станицы Кущевской.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

