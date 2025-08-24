В Краснодарском крае проведут онлайн-обучение для социальных предпринимателей

1
Практикум состоится 27 августа. Его организует региональный Центр «Мой бизнес» в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Собрали в традиционном дайджесте за 18-24 августа информацию об участии региона в этом и других нацпроектах.
Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика»:
– Транспортно-логистическая компания из Темрюкского района – предприятие «Кавказ-Логистик» – увеличила
выработку почти на 28%.
– Бережливые технологии помогли
транспортно-экспедиционной компании из Новороссийска предприятию «Рускон-Брокер» – получить экономический эффект более 3 млн рублей.
– Анапский производитель – винодельня «Лоза» из поселка Сукко – повышает
эффективность розлива игристых вин.
– Здравоохранение Кубани переходит
на бережливые стандарты. Уже 43 медицинских организации региона стали участниками проектов по внедрению бережливых технологий и повышению эффективности.
Нацпроект «Инфраструктура для жизни»:
– В Павловском районе завершают
благоустройство сквера в станице Павловской.
– Пять проектов благоустройства из Краснодарского края победили
на Всероссийском конкурсе. Армавир, Кореновск, Тамань, Горячий Ключ и Новокубанск получат более 450 млн рублей из федерального бюджета на масштабное обновление территорий.
– По поручению губернатора Вениамина Кондратьева в станице Павловской в 2026 году благоустроят
центральную площадь. Об этом главу региона на приеме граждан попросила жительница муниципалитета Виктория Черная.
Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь»:
– Современное диагностическое оборудование установили
в медучреждениях Кубани. В 2025 году больницы и поликлиники получили порядка 60 аппаратов УЗИ.
– Специалисты клинического онкологического диспансера №1 провели
прием жителей Успенского района.
– День здоровья организовали
для жителей станицы Кущевской.
