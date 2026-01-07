Вениамин Кондратьев поздравил жителей Кубани с Рождеством Христовым

1 из 18 Губернатор принимает участие в праздничном богослужении, которое в Свято-Екатерининском кафедральном соборе проводит митрополит Екатеринодарский и Кубанский Василий.

– Поздравляю всех православных жителей Кубани с Рождеством Христовым. Этот светлый праздник наполняет наши сердца радостью, надеждой и верой в лучшее. Он напоминает нам о важных ценностях – любви, милосердии, взаимном уважении и ответственности друг за друга. Рождество объединяет семьи, побуждает к добрым делам, искренней заботе и вниманию к тем, кто особенно нуждается в поддержке. Пусть Рождество принесет в ваши семьи уют, спокойствие и благополучие, укрепит веру и подарит уверенность в завтрашнем дне, – отметил Вениамин Кондратьев.

Перед началом службы в Свято-Екатерининском кафедральном соборе Вениамин Кондратьев поздравил главу Кубанской митрополии с Рождеством Христовым и вручил ему букет белых роз.

Всенощные службы с 6 на 7 января проводят во всех кубанских храмах и церквях. Трансляцию из Свято-Екатерининского собора ведет телеканал «Кубань 24».

В регионе состоятся также праздничные утренние литургии. На Кубани 7 января усилены меры безопасности. На территории храмов организовано дежурство сотрудников правоохранительных органов и казаков.

