В Краснодаре наградили победителей официальной Кубанской лиги КВН

Ее запустили в 2025 году при поддержке губернатора Вениамина Кондратьева. Заключительную игру клуба веселых и находчивых, которую провели в Центральном концертном зале, посетил заместитель главы региона Александр Руденко.

– Сколько замечательных людей стали известны благодаря КВН. Вовремя увидеть потенциал молодого человека, развить его – это самая лучшая молодежная политика. Сегодня финал Кубанской лиги КВН. Всем золотые медали не выдать. Но на всех талантливых молодых людей надеется Краснодарский край, – отметил Александр Руденко.

Участие в первом фестивале приняла 21 команда из Краснодарского края, Ростовской области и Республики Карелия. Финалистами стали три коллектива.

По результатам первое место заняла команда из Ростова-на-Дону «Квадрат Малевича», второе – «Не суть» Кубанского государственного аграрного университета, третье – «Леся Овсянникова» (Краснодар).

Пресс-служба администрации Краснодарского края