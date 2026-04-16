В Краснодаре обсудили бережливые технологии в социальной сфере

В Кубанском государственном медицинском университете провели всероссийскую конференцию «Бережливое производство: рост производительности труда в организациях социальной сферы».

В зале КубГМУ собрались 350 человек – представителей здравоохранения, соцзащиты, спорта, культуры и образования. Еще более 1000 подключились к мероприятию дистанционно. В мероприятии также принял участие руководитель проекта «Производственная система «Росатом» Сергей Ильин.

Министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев в своем выступлении обозначил стратегические ориентиры, поставленные Президентом России. К 2030 году не менее 40% средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей и 100% государственных и муниципальных организаций социальной сферы должны быть вовлечены в реализацию национальных целей развития. В Краснодарском крае к бережливым технологиям должны присоединиться не менее 597 организаций реального сектора экономики и 4844 – социальной сферы.

– С 2025 года Краснодарский край активно включился в реализацию федерального проекта «Производительность труда» в социальной сфере. «Первопроходцами» по внедрению инструментов бережливого производства стали учреждения здравоохранения. В текущем году 134 больницы и поликлиники края реализуют свои проекты, 15 организаций культуры, 7 – образования и 3 – спорта приступили к тиражированию лучших практик. Внедрение бережливых технологий в социальной сфере – это не просто точечные улучшения, а системная задача. Мы понимаем, что от эффективности работы поликлиник, школ, учреждений культуры и социальной защиты напрямую зависит качество жизни миллионов людей. Уверен, что опыт Кубани послужит надежной основой для масштабирования этих подходов на федеральном уровне, – отметил Алексей Юртаев.

На сегодняшний день Федеральным центром компетенций на платформе производительность.рф представлено в отрасли культуры – 19 лучших практик и 4 коробочных решения, образования – 47 практик и 2 решения, социального обслуживания – 26 практик и 5 решений, физкультуры и спорта – 10 практик и 2 решения, науки – 8 практик и 2 решения, здравоохранения – 5 коробочных решений.

Особое внимание министр уделил подготовке кадров. Бережливая грамотность, по его словам, становится обязательным ядром подготовки сотрудников. В рамках регионального проекта «Бережливый регион» до 2030 года Региональный центр компетенций ежегодно будет предоставлять информационно-консультационные услуги 320 организациям социальной сферы, что позволит обучать свыше 1000 специалистов ежегодно. На текущий момент обучен 251 сотрудник.

Кроме того, в 2026 году на базе КубГМУ запланировано обучение 300 сотрудников отраслей культуры, спорта, образования, здравоохранения и социальной защиты — по 60 от каждой отрасли. В рамках программы «Приоритет-2030» на площадке университета также реализуются программы обучения по внедрению системы бережливого производства. Всего в 2026 году планируется обучить 76 сотрудников из 38 организаций социальной сферы, что позволит провести партнерские проверки качества на 56 организациях.

Отдельное внимание на конференции уделили сквозным проектам в здравоохранении. «Региональный центр компетенций» совместно с минздравом края и Кубанским государственным медицинским университетом в 2021–2025 годах реализовали 45 проектов, объединенных в 8 сквозных потоков: онкодиагностика, лекарственное обеспечение онкопациентов, выписка и получение лекарств, реабилитация после сосудистых событий и травм опорно-двигательного аппарата, передача пациентов с сосудистыми катастрофами из стационара в поликлинику.

В 2026 году стартуют три новых сквозных потока в 10 организациях: направление детей в пульмонологию, взрослых – в медреабилитацию и обеспечение льготными лекарствами.

В программе конференции также работали две секции – по здравоохранению и социальной сфере, где участники обменялись опытом внедрения бережливых технологий в своих учреждениях.

Пресс-служба администрации Краснодарского края