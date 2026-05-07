Вениамин Кондратьев: Народный фронт объединяет людей для решения важнейших вопросов и продвижения общественных инициатив

Движение создали 6 мая в 2011 году по инициативе Президента России Владимира Путина.

– Народному фронту исполняется 15 лет. Это движение объединяет людей со всей страны для решения важнейших вопросов и продвижения общественных инициатив в различных сферах. Активисты Народного фронта одними из первых приходят на помощь жителям в чрезвычайных ситуациях, поддерживают бойцов специальной военной операции, участвуют в сборе и отправке гуманитарных грузов военнослужащим и мирным жителям. Спасибо за вашу активность и неравнодушие. Только объединив усилия, мы решим все стоящие перед нами задачи, – сказал Вениамин Кондратьев.

За 15 лет Народный фронт стал эффективным механизмом общественного контроля и обратной связи между гражданами и властью. Инициативы движения легли в основу решений о социальной газификации, расширении использования материнского капитала, ограничении платы за детские сады.

С начала специальной военной операции Народный фронт реализует акцию «Все для Победы!». Общий объем переданной помощи превысил 67 миллиардов рублей, поддержку получили более 500 подразделений и жители приграничных и новых регионов. Движение поддерживает ветеранов, сохраняет историческую память – во всей стране отремонтировали и восстановили более 1,1 тысячи мемориалов.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

