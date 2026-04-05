Вениамин Кондратьев поздравил православных жителей Кубани с Вербным воскресеньем

Губернатор Краснодарского края обратился к верующим землякам в своих социальных сетях.

– Поздравляю православных жителей Кубани с Вербным воскресеньем. Пусть этот день принесет вам и вашим близким Божью благодать и помощь во всех добрых начинаниях, – отметил Вениамин Кондратьев.

Вербное воскресенье – народное название праздника Входа Господня в Иерусалим. Его отмечают за неделю до Пасхи, в шестое воскресенье Великого поста.

В этот день принято посещать богослужения, освящать в храмах вербные или ивовые ветви и украшать ими в доме иконы. Во всех храмах Краснодарского края 5 апреля проходят праздничные службы.

