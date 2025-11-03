В Краснодарском крае проведут единый День здоровья







Массовую профилактическую акцию организуют 8 ноября во всех поликлиниках региона. Это возможность бесплатно, без записи пройти медосмотр и получить консультации узких специалистов.

– Масштабный День здоровья в нашем крае организовали впервые. Акцию проводим для тех, кому сложно выделить время для заботы о своем здоровье в течение рабочей недели. Желающие смогут всего за один день пройти медосмотр без предварительной записи и долгих ожиданий, – отметил исполняющий обязанности министра здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

Диспансеризация и профилактические осмотры направлены на борьбу с хроническими и неинфекционными заболеваниями, что соответствует задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Во всех поликлиниках 8 ноября можно будет получить консультации кардиолога, невролога, офтальмолога, пройти диагностические обследования – ЭКГ, УЗИ, флюорографию, сдать анализы или сделать прививку от гриппа.

Всего с начала 2025 года диспансеризацию и медицинские осмотры уже прошли порядка 2,5 млн жителей Краснодарского края.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

Нацпроекты