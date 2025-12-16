В Краснодарском крае развивают автомобильный туризм

1 из 3 Кубанскому Центру развития курортов и туризма передали туристический автобус для маломобильных жителей.

Автомобиль будут использовать в экскурсиях Туристско-информационного центра Краснодарского края и выездах к новым турмаршрутам. Транспорт в рамках соглашения, подписанного на международном форуме «Путешествуй!» в Москве, передала компания «АКРОСС».

– Мы занимаем лидирующие позиции по развитию туристической отрасли в стране, позиционируем Кубань в качестве региона с возможностью круглогодичного отдыха. На это направлена современная концепция развития курортов, которая уже дает первые плоды: почти половина туристов посещает регион не летом. Для этого развиваем соответствующую инфраструктуру, в том числе глэмпинг-индустрию, автотуризм, открываем новые турмаршруты, – прокомментировала заместитель министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Елена Логунова.

В июне 2025 года руководство министерства курортов, туризма и олимпийского наследия региона достигло договоренности с предприятием, занимающим лидирующие позиции по производству спецавтомобилей, в том числе автодомов и транспорта для туристических перевозок. Ранее компания передала Краснодарскому краю автодом на базе автомобиля «Соболь».

Для развития автотуризма в 2024 году в Краснодарском крае также разработали круглогодичный автомобильный маршрут «Винные дороги Краснодарского края» протяженностью 430 км и продолжительностью 5 дней. Путешествие включает участок трассы М-4 «Дон» Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск. Дороги, входящие в состав маршрута, оборудованы информационными табличками и указателями к объектам туристского показа.

В регионе также будет создана межведомственная рабочая группа, идет определение перечня дорог регионального и межмуниципального значения для разработки новых автомобильных маршрутов. Программа развития автотуризма рассчитана до 2035 года.

