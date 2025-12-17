Вениамин Кондратьев поздравил ветерана Великой Отечественной войны из Краснодара с вековым юбилеем

О боевом пути Антонины Кудашкиной губернатор рассказал в рубрике #ЗащитникиОтечестваКубань в своих соцсетях.

– Сегодня 100-летний юбилей отмечает ветеран Великой Отечественной войны – Антонина Павловна Кудашкина. Войну она встретила 16-летней девушкой. Сразу же, как окончила машиностроительный техникум, добровольцем отправилась на фронт. Там служила кодировщицей в подразделениях Народного комиссариата внутренних дел СССР по охране тыла действующей армии на Брянском фронте. Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и медалью имени маршала Георгия Жукова, – написал Вениамин Кондратьев.

После войны в 1965 году Антонина Кудашкина вместе с семьей переехала в Краснодар, где трудилась бухгалтером на разных предприятиях.

Вениамин Кондратьев пожелал ветерану крепкого здоровья и долгих лет жизни.

