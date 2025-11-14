В Краснодарском крае с начала 2025 года в школах сахарного диабета прошли обучение более 34,4 тысячи человек с таким диагнозом







– С начала года системами непрерывного мониторинга глюкозы обеспечены более 2,5 тысячи беременных с сахарным диабетом и почти 2,7 тысячи детей. Также в рамках оказания высокотехнологичной медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом устанавливают помпы. Операцию проводят в двух учреждениях Кубани: в Детской краевой клинической больнице и в Краевой клинической больнице №2. Так, в этом году по медицинским показаниям установили 65 помп детям, взрослым – 60, – рассказал и.о. министра здравоохранения Кубани Евгений Филиппов.

В регионе все пациенты с диабетом проходят обучение. Как правильно питаться и следить за своим здоровьем, им рассказывают в школах сахарного диабета. С начала года их посетили более 34,4 тыс. человек, в том числе 2,7 тыс. детей. Пациентам с сахарным диабетом нужно регулярное обследование. Диспансерное наблюдение в текущем году прошли уже более 131 тыс. взрослых жителей края – это около 70% пациентов.

На Кубани действует несколько профилактических акций, направленных на профилактику поздних осложнений диабета, к которым относятся инфаркты, инсульты, атеросклероз, поражения сетчатки глаз и почек. Лучшей профилактикой сахарного диабета является диспансеризация. Людям до 40 лет ее нужно проходить каждые три года, а тем, кто старше, – ежегодно.

