Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в открытии детской поликлиники в Павловском районе Кубани

1 из 15 Президент России отметил, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев соответствующим образом выстраивает приоритеты в сфере здравоохранения региона.

Церемонию открытия новых медицинских объектов в регионах страны провели перед совещанием Президента России с членами Правительства, посвященном модернизации первичного звена здравоохранения. Социальный объект Владимиру Путину представили губернатор Вениамин Кондратьев и главный врач Павловской центральной районной больницы Игорь Борисов.

– Хочу поблагодарить губернатора Краснодарского края. Из миллиарда с лишним стоимости этого объекта – более двух третей – это краевые деньги. И это говорит о том, что губернатор соответствующим образом выстраивает свои приоритеты. 250 посещений в сутки детей, которые проживают в станице и рядом – это все-таки очень хороший показатель, – сказал Владимир Путин.

Президент России отметил, что современные, хорошо оснащенные больницы, поликлиники, онкологические диспансеры, диагностические лаборатории значимы для граждан, поддержки семей, материнства и детства, заботы о старшем поколении, повышения качества жизни, в целом для решения задач демографического развития и сбережения народа. По словам Владимира Путина, в стране и дальше будут наращивать потенциал медицинских учреждений, совершенствовать систему оплаты труда медицинских работников, их профессиональной подготовки, активнее внедрять в отрасль передовые платформенные и цифровые технологии, делать все для того, чтобы медицинские специалисты трудились в современных, комфортных условиях, а граждане могли своевременно получить квалифицированную помощь независимо от того, где они живут и работают.

– Благодаря вашей поддержке, поддержке Правительства России, реализации национального проекта за шесть лет мы построили в Краснодарском крае 270 фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врача общей практики, открыли 4 новые поликлиники и еще 8 сейчас находятся на разных стадиях строительства, провели полную реконструкцию краевой клинической больницы, детской краевой больницы со строительством лечебного корпуса на 400 мест. Таких масштабов строительства медицинских объектов в регионе еще никогда не было. И эту детскую поликлинику в станице Павловской, которую мы сегодня открываем, также построили в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизни». В Павловском районе проживает 11 тысяч детей и раньше детская и взрослая поликлиники делили одно здание. Сейчас у маленьких пациентов отдельное просторное здание, оснащенное передовым медоборудованием для диагностики, профилактики и лечения, здесь есть дневной стационар. Появление такого современного лечебного учреждения стало долгожданным событием для молодых родителей и семей с детьми всего района, – сказал Вениамин Кондратьев.

Трехэтажное здание поликлиники в ст. Павловской рассчитано на 250 посещений. Общая численность персонала составляет порядка 80 человек. Здесь организуют работу консультативно-диагностического, физиотерапевтического, профилактического отделений, отделения функциональной диагностики, клинико-диагностической лаборатории, эндоскопического и рентгенологического кабинетов.

– Поликлиника оснащена современным оборудованием, которое позволяет своевременно выявлять заболевания, осуществлять качественную диагностику и эффективное лечение заболевших детей. Сейчас на территории Краснодарского края в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» проводится модернизация всей отрасли здравоохранения: в отдаленных населенных пунктах строятся ФАПы, приобретаются в поликлиники и больницы современное оборудование, автомобили, наш губернатор уделяет этому особое внимание и держит на контроле. Новая поликлиника в ст. Павловской – это современное пространство, которое позволяет оптимально реализовать потенциал врачей-педиатров, узких специалистов, медсестер и всего медперсонала, – сказал Игорь Борисов.

Амбулаторные больные смогут получать медпомощь в плановом порядке. Дневной стационар принимает пациентов в две смены. Для детей с симптомами инфекционных заболеваний есть два бокса с отдельными входами. Здание оснастили климатическим оборудованием, системами оповещения о нештатных ситуациях, пожаротушения и дымоудаления. Территория поликлиники благоустроена, ограждена и освещена. Оборудована детская площадка, предусмотрены места парковки для инвалидов.

