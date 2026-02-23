Вениамин Кондратьев поздравил жителей Краснодарского края с Днем защитника Отечества

Губернатор поблагодарил каждого, кто вносит вклад в укрепление обороноспособности страны, приумножает силу армии и флота.

– С Днем защитника Отечества. Сегодня мы чествуем военнослужащих, ветеранов Вооруженных Сил, всех, кто стоит на страже мира, отстаивает интересы нашей страны и бережет ее границы. В славную ратную историю России вписали свои имена тысячи наших земляков, проявивших стойкость и мужество в годы Великой Отечественной войны, в ходе локальных конфликтов, контртеррористических операций и миротворческих миссий. Следуя их заветам, нынешние бойцы отважно, не жалея себя, в зоне специальной военной операции сражаются за правду и справедливость, за безопасное и уверенное будущее. Спасибо каждому, кто вносит вклад в укрепление обороноспособности страны, приумножает силу армии и флота, – отметил Вениамин Кондратьев.

Глава региона пожелал защитникам крепкого здоровья, благополучия и новых успехов на благо края и страны.

В честь Дня защитника Отечества во всех муниципальных образованиях Краснодарского проводят свыше 2,2 тысячи мероприятий. В их числе церемонии возложения цветов к Вечному огню, памятные акции, концерты, спортивные соревнования, выставки и встречи с героями.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

Теги: Губернатор