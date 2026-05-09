В Новороссийске провели военный парад в честь 81-й годовщины Великой Победы

1 из 14 Принимал парад начальник Новороссийского гарнизона, командир Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота, контр-адмирал Виктор Кочемазов. Гостями мероприятия вместе с ветеранами и участниками СВО стали глава города-героя Новороссийска Андрей Кравченко, руководители силовых структур и депутаты.

Парад открыл легендарный танк Т-34. Машину, которая более 20 лет простояла как образец военной техники на склоне Маркхотского хребта, отремонтировали силами береговой ракетно-артиллерийской бригады Новороссийской военно-морской базы. В годы Великой Отечественной войны ее бойцы стояли на защите Новороссийска, высаживали десант на Малую Землю и Южную Озереевку и отстояли город.

В парадном строю промаршировали воины прославленной 7-й гвардейской десантно-штурмовой, Краснознаменной, орденов Александра Невского, Суворова и Кутузова дивизии (горной), моряки Черноморского флота, бригады десантных кораблей дважды Краснознаменного Балтийского флота и Краснознаменной Кольской флотилии, курсанты Краснодарского высшего военного, орденов Жукова и Октябрьской революции, Краснознаменного училища имени генерала армии С.М. Штеменко, представители пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю, министерства по чрезвычайным ситуациям, казаки Кубанского казачьего войска, командиры и бойцы – участники специальной военной операции. По традиции торжественное шествие завершил Сводный оркестр Новороссийского гарнизона под руководством военного дирижера майора Павла Тонкушина.

К 9 Мая в городе-герое подготовили насыщенную праздничную программу. В сквере им. К. Маркса, парках им. Ленина и им. Ленинского Комсомола проходит акция «Солдатские привалы». Там организованы концерты, выставки оружия, танцевальные флешмобы, караоке-конкурсы, мастер-классы. Полевая кухня будет угощать гостей солдатской кашей.

Выставка военной техники «Гордость Родины!» работает на площади возле крейсера «Михаил Кутузов». В 12 часов с его палубы по традиции дали пушечный залп в честь праздника Победы. Во всех районах города-героя, в скверах и на детских площадках запланированы концертные патриотические программы «Песни Победы». На проспекте им. Ленина устроили дрифт-фестиваль «Траектория Победы». Библиотеки проводят акцию «Читаем детям и родителям о войне». До 18 часов можно бесплатно посетить планетарий им. Ю.А Гагарина. На пляже «Дельфин» у Западного мола проходит конкурс граффити «Город победы: улицы говорят».

Пресс-служба администрации Краснодарского края