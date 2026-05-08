Вениамин Кондратьев: Наш долг перед ветеранами Великой Отечественной войны сделать все, чтобы память о них никогда не была забыта

1 из 25 В Краснодарском музыкальном театре провели торжественное мероприятие в честь 81-й годовщины Великой Победы. В нем приняли участие губернатор Вениамин Кондратьев, начальник регионального Управления ФСБ России Леонид Михайлюк, руководитель следственного управления Следственного комитета России по краю Андрей Маслов, спикер ЗСК Юрий Бурлачко, митрополит Екатеринодарский и Кубанский Василий, ветераны СВО, в том числе участники кадрового проекта «Герои Кубани».

– Каждый год в преддверии этого священного праздника мы отдаем дань уважения всем участникам Великой Отечественной войны. И всегда на таких торжествах основными гостями были наши дорогие ветераны. Но сегодня в этом зале их нет. Сейчас в Краснодарском крае осталось всего 165 фронтовиков, каждому из них под 100 лет и больше. И, к сожалению, есть муниципалитеты, где уже нет ни одного ветерана. И наш долг перед поколением победителей – сделать все, чтобы память о них никогда не была забыта. 81 год назад советский народ совершил настоящий подвиг, равному которому нет в мировой истории. День Победы должен остаться в памяти последующих поколений как символ воинской доблести, безграничной любви к Родине и единства наших предков. И сегодня с верой в себя, в страну и нашего Президента героические традиции продолжают бойцы специальной военной операции. Земляки самоотверженно защищают национальные интересы – бьются за правду и справедливость, свободу и независимость. Мы великий и единый народ, который победить невозможно. С наступающим праздником, – сказал Вениамин Кондратьев.

Юрий Бурлачко обратился к присутствующим от имени депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края.

– 9 Мая – это достойный повод вспомнить о той цене, которую пришлось заплатить за мир: 27 миллионов жизней, разрушенные города, поселки и станицы. Это день, когда мы склоняем головы перед теми, кто завоевал Победу, и говорим слова благодарности нашим фронтовикам. С каждым годом их становится все меньше, поэтому давайте пожелаем им здоровья на долгие годы. В годы войны наш край стал мощным узлом сопротивления. Здесь удалось остановить и сломить врага. Мы помним стойкость новороссийцев, непокоренный Туапсе, куда не смогли войти фашисты, подвиг летчиков, сбивших в небе над Кубанью более тысячи самолетов, Кущевскую атаку, подвиг Анапы и Сочи, в которых восстанавливались бойцы. Все это стало возможным благодаря сплоченности нашего народа, – сказал Юрий Бурлачко.

С наступающим праздником участников торжественного мероприятия поздравил митрополит Екатеринодарский и Кубанский Василий. Он отметил, что победа достигается общим народным подвигом, когда каждый готов внести свой вклад в священное дело.

В рамках торжественного мероприятия в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне кубанские коллективы на сцене Краснодарского музыкального театра продемонстрировали тематическую концертную программу.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

