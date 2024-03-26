Банки могут обязать следить за своими клиентами через приложения

Они будут отслеживать пользователя по сетевому адресу в интернете, геолокации и другим параметрам.

Банки будут запрашивать данные о налоговом резидентстве клиента, если узнают, что он пользуется приложением или другими сервисами из-за рубежа. А для этого придется следить за клиентами: отслеживать пользователей будут по IP-адресу и другим параметрам.

Министерство финансов подготовило поправки в постановление об автоматическом обмене финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств. Как пишет «Интерфакс», финансовые организации будут обязаны отправить своим клиентам такой запрос, если выяснится, что те больше чем полгода пользуются приложениями и сервисами из-за границы.

Определять релокантов будут по сетевому адресу в интернете, геолокации по сетям сотовой связи, спутниковой геолокации. Причем, следить придется долгое время, чтобы было понятно, что человек долго живет за границей, а не находится в отпуске.

Налоговое резидентство меняется через полгода нахождения за границей, а от этого изменяются и налоги. Информация важна для налоговой, которая и будет отслеживать релокантов и тех, кто живет за границей и пользуется по каким-то причинам российскими банками и интернет-кошельками.

Фото: pixabay.com

Если клиент откажется предоставить данные или укажет их не точно (например, не укажет ИНН или укажет его неточно), то у него могут начаться проблемы — вплоть до того, что финорганизация откажет ему в обслуживании.

Помимо этого, проект предлагает также расширить перечень договоров, по которым надо предоставлять такие данные. Предполагается отслеживать информацию по договорам негосудартсвенного пенсионного обеспечения, а также договорам банковского счета с физлицами, заключенные с Банком внешнеэкономической деятельности СССР до даты его реогранизации в ВЭБ.РФ.

Новые поправки начнут применять через месяц после официального опубликования. Но точной даты публикации и принятия поправок нет.

Статус резидента или нерезидента определяет то, по какой ставке человек платит налоги. Налоговое резидентство РФ прекращается, если человек провел за границей более 183 дней.

Фото: pixabay.com

Начиная с 2024 года, доходы нерезидентов (удаленных работников) облагаются НДФЛ вместо прежних 30% по ставке 13% или по ставке 15%, если доход более 5 млн в год — но лишь в случае, если у человека есть трудовой договор с работодателем в РФ. С 2025 года нововведения расширят на гражданско-правовые договоры, которые используют в работе российские домены, программы и технические средства.

По другим доходам (например, сдача в аренду квартиры, продажа недвижимости, использование авторских прав) ставка составляет 30%. Кроме того, нерезиденты не могут пользоваться налоговыми вычетами.

В Госдуме ранее предлагали повысить ставку НДФЛ для удаленщиков, работающих за границей, до 30%, но позже от этой идеи отказались.

Ранее появлялась информация о том, что российские банки начали проводить выборочные ревизии по поиску релокантов. В договоры обслуживания стали включать пункт, по которому клиент должен сообщить о смене своего налогового резидентства, смене прописки или фактического проживания — иначе могут заблокировать карту и счет. Правда, сейчас другой ответственности за искажение или неуказание таких данных нет. Видимо, теперь ситуация может измениться.

Фото: Александра Савичева

Напомним, Россия пережила две волны эмиграции. Первая случилась после начала СВО в феврале 2022 года, вторая — в сентябре 2022 года, когда в РФ объявили частичную мобилизацию. В первую волну попали те, кто был уверен, что Россия под санкциями превратится в отсталое государство, карты не будут работать и продукты исчезнут, а во вторую волну — те, кто испугался призыва, а также их близкие. При этом по последним данным, около 40% уехавших в 2022 году релокантов решили вернуться из-за проблем с деньгами или ВНЖ.

Ранее «Блокнот» рассказал о том, почему стоит отключать геолокацию в смартфоне.

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