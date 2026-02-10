Вениамин Кондратьев: Финалисты кадрового проекта «Герои Кубани» уже работают в разных государственных структурах и вносят свой вклад в развитие края

1 из 2 Краевую программу для участников специальной военной операции реализуют с февраля 2025 года по инициативе губернатора.

– Дмитрий Новах – замглавы Горячего Ключа, курирует спорт, молодежную политику, гражданскую оборону и взаимодействие с правоохранительными органами. Это его родной город, к которому он относится с особой заботой. Дмитрий занимался боксом и имеет звание мастера спорта. Окончил Кубанский госуниверситет физической культуры, спорта и туризма, больше пяти лет работал тренером в спортивной школе. Получив второе высшее образование в маркетинге, расширил профессиональные компетенции, – рассказал Вениамин Кондратьев.

Глава региона сообщил, что, когда началась спецоперация, Дмитрий не остался в стороне и отправился на фронт. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и другими государственными наградами.

– Константин Лукьянов трудится в Центре развития курортов и туризма Краснодарского края, занимается разработкой экскурсионных маршрутов по региону. Также его избрали депутатом своего муниципалитета. Родом он из Абинска, в детстве занимался спортивным туризмом и баскетболом, что закалило характер и привило любовь к активному образу жизни. В спецоперации участвовал в составе подразделения «БАРС», при выполнении боевых задач получил ранение. Награжден различными государственными наградами, – отметил Вениамин Кондратьев.

Губернатор пожелал финалистам новых профессиональных успехов и роста.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

