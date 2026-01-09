Вениамин Кондратьев: На Кубани в 2025 году по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» реализовали 76 проектов

Об этом губернатор Краснодарского края рассказал журналистам.

– Более 40 процентов жителей региона живут в сельской местности. Поэтому в небольших поселках, хуторах и станицах строим новые и модернизируем существующие социальные объекты, благоустраиваем территории, обновляем инженерную инфраструктуру. В этом помогает программа «Комплексного развития сельских территорий». По ней в 2025 году реализовали 76 проектов, на это из федерального и краевого бюджетов выделили свыше 406 миллионов рублей, – сообщил Вениамин Кондратьев.

В Кореновском районе приобрели современное оборудование для Дома культуры, отремонтировали спортивный комплекс и водопроводные сети. В Выселковском районе обновили здание, в котором расположены детская поликлиника и центр амбулаторной онкологической помощи, закупили 27 единиц оборудования, в том числе компьютерный томограф, два УЗИ-аппарата.

Благодаря госпрограмме «Комплексного развития сельских территорий» в 2025 году в муниципалитетах также установили детские игровые площадки, благоустроили общественные территории, построили тротуары.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

Теги: Губернатор