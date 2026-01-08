Вениамин Кондратьев поздравил со 101-летием ветерана Великой Отечественной войны из Кавказского района

Глава региона рассказал о боевом пути Аллы Чигриной.

– Совсем юной Алла Леонидовна встретила начало войны. Добровольцем в марте 1943 года ушла на фронт, прошла курсы медицинских сестер, помогала раненым бойцам и спасала их жизни. Была санинструктором в 5-м зенитно-пулеметном полку. Победу встретила под Московской областью. Награждена медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», а также орденом Отечественной войны II степени, – отметил Вениамин Кондратьев.

Губернатор пожелал Алле Чигриной крепкого здоровья, благополучия, внимания и заботы близких.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

