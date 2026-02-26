Вениамин Кондратьев: Важно находить качественные решения для комплексного развития всех городов и районов Краснодарского края

1 из 7 Об этом губернатор сообщил на конференции «Жилищное строительство: проблемы и перспективы», которую провели в рамках международной отраслевой выставки «ЮгБилд».

– В условиях снижения спроса на жилье из-за высоких ставок по ипотеке выигрывают те, кто предлагает качественную, по-настоящему комфортную среду для жизни, работы и отдыха, продуманную до мелочей. Всем этим должны быть обеспечены ваши проекты. Просто продавать «квартиры-коробки» уже не работает. Мы поменяли подход к градостроительной политике, выстроили единые базовые нормативы и требования. Краснодар побил рекорды, став одним из самых быстро растущих городов. И для нас важно не просто обсуждать, а находить качественные решения для его комплексного развития, а также всех городов и районов Краснодарского края. Мы формируем облик региона на годы вперед, закладываем основы для дальнейшего развития экономики. И наш общий успех зависит от того, насколько все будут внимательны к деталям и потребностям жителей, – сказал Вениамин Кондратьев.

Председатель Законодательного Собрания региона Юрий Бурлачко отметил, что все вопросы строительства и благоустройства кубанских городов решаются во взаимодействии законодательной и исполнительной власти.

– Когда по инициативе губернатора начиналась комплексная застройка, это казалось невозможным. Однако прошли годы, и мы видим, как изменились наши города, появились сотни социальных объектов. Для курортных территорий установили 500-метровую зону до уреза воды с запретом на высотное строительство. Многие субъекты только приходят к этому пониманию, а у нас это уже реализованная практика. Краснодарский край – это не территория экспериментов, а территория реальных проектов. И в таком ключе мы должны работать и дальше, – сказал Юрий Бурлачко.

Руководитель департамента по архитектуре и градостроительству края Илья Поздняков отметил, что проведена большая системная работа. За 5 лет скорректировали генпланы более чем в 180 муниципалитетах. Это позволило зарезервировать участки под сотни объектов социальной инфраструктуры, сформировать новые точки притяжения и зеленые зоны.

За счет сформированных требований к застройке на побережье удалось сохранить курортный потенциал городов региона. За последние 5–6 лет объем инвестиций в курортную сферу увеличился больше чем в 100 раз. В реализации – свыше 60 инвестпроектов.

В мероприятии также участвовали первый вице-президент «Союза архитекторов России» Владимир Бакеев, дизайнеры, эксперты и архитекторы, в том числе из Москвы – Александр Асадов и Тотан Кузембаев.

Участники конференции отметили, что Краснодарский край стабильно входит в тройку лидеров по объему строящейся недвижимости в стране. Это дает высокую конкурентную среду – как внутри региона, так и на межрегиональном уровне. Поэтому в крае используют лучшие практики и внедряют их. Основной тренд последних лет – это мультифункциональные жилые пространства и комплексы, где люди не только работают, но и проводят досуг, решают повседневные задачи, развиваются.

