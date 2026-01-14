Вениамин Кондратьев: В 2026 году планируем построить более 40 спортобъектов

Задачи исполнительных органов Краснодарского края на текущий год губернатор обсудил на краевом совещании со своими заместителями, руководителями министерств и ведомств региона.

– Необходимо создавать условия для развития детско-юношеского спорта. Для этого важна современная инфраструктура, которую нужно создавать не только в крупных городах, но и в небольших хуторах и станицах, чтобы каждый ребенок имел возможность заниматься любимым делом рядом с домом, укреплять свое здоровье. Поэтому в 2026 году мы планируем построить более 40 спортобъектов, чтобы привлечь к активному образу жизни как можно больше молодых и талантливых ребят, – сказал Вениамин Кондратьев.

Вице-губернатор Александр Агибалов рассказал, что новые спортзалы построят в Славянске-на-Кубани, Новороссийске, Краснодаре, а также в Динском, Павловском и Мостовском районах. В Кореновском районе откроют плавательный бассейн.

– До конца второго квартала 2026 года планируем открыть отделения по адаптивной физической культуре и спорту в каждом муниципальном образовании. Также в рамках мероприятий по развитию спортивной инфраструктуры планируем капитально отремонтировать не менее 7 объектов по краю. Хотим привлечь к систематическому занятию физической культурой и спортом более 70 процентов жителей и сохранить лидирующие позиции по внедрению комплекса ГТО в России, – подчеркнул Александр Агибалов.

В рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» на территории Краснодарского края в 2026 году проведут более 1,2 тысячи официальных физкультурных и спортивных мероприятий разного уровня.

