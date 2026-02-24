Вениамин Кондратьев выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Почетного гражданина Анапы Ирины Шевчук

Губернатор направил правительственную телеграмму. Заслуженная артистка России была инициатором и организатором кинофестиваля «Киношок».

– Выражаю искренние соболезнования в связи с кончиной Ирины Борисовны Шевчук родным, коллегам и всем, кто был с ней знаком. Ее знали и любили как талантливую актрису – трогательную и искреннюю, как организатора, умеющего вести за собой. Ирина Борисовна была большим другом Краснодарского края и внесла неоценимый вклад в культурную жизнь нашего региона. Стараниями Ирины Борисовны родился фестиваль «Киношок» в Анапе. Многие годы она была его душой и главным вдохновителем. Благодаря ее энтузиазму и самоотдаче «Киношок» стал визитной карточкой курорта, завоевал признание, всегда объединял профессионалов и любителей национального кино из России и стран зарубежья. В нашей памяти Ирина Борисовна навсегда останется светлым, глубоким, неравнодушным человеком, преданным искусству и своему делу, – говорится в телеграмме Вениамина Кондратьева.

Ирина Шевчук – актриса театра и кино, в ее фильмографии около полусотни картин. Среди них «А зори здесь тихие», «Приключения желтого чемоданчика», «Медный ангел» и другие.

В 1992 году вместе с драматургом Виктором Мережко и журналистом, кинокритиком Сергеем Новожиловым Ирина Шевчук организовала проведение в городе-курорте Анапа фестиваля «Киношок». С 2003 года была его генеральным директором. За эти годы фестиваль стал значимым кинематографическим событием страны и уникальным явлением культурной жизни Анапы.

Заслуженная артистка России Ирина Шевчук награждена медалью «За выдающийся вклад в развитие Кубани». В 2012 году ей присвоили звание Почетного гражданина Анапы, на Аллее звезд установили табличку с ее именем.

