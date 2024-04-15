Ядерная инфраструктура в мирных целях: Росатом построит три атомных реактора в Мали в течение двух лет

Сейчас около 43% населения Африки живёт без доступа к электроэнергии — вот с чем связана инициатива России.

Росатом может начать строительство трёх атомных реакторов в течение двух лет. Африканские специалисты уже начали проходить обучение для работы на будущих объектах, сообщает «Африканская инициатива» со ссылкой на владельца энергетической компании в Мали. Вероятно, что строительство завершится уже к 2030 году. Это связано с тем, что сейчас практически половина населения Африки живёт без свободного доступа к электроэнергии, что сильно замедляет развитие всего континента.

Россия и Мали подписали Меморандум о сотрудничестве в использовании атомной энергии в мирных целях в октябре 2023 года. В документе названы его цели, инструменты и сферы совместной работы. Одна из главных задач — развитие атомной инфраструктуры Мали, в том числе проведение необходимых исследований, подготовка специалистов. Сюда же входят исследовательские ядерные установки.

25 марта Россия и Мали подписали дорожную карту сотрудничества в гражданской атомной энергетике, сообщает ТАСС. В документе названы шаги по созданию кадрового потенциала Мали в сфере мирного атома и развитию ядерной инфраструктуры.

В Росатоме заявили, что цель сотрудничества с Мали — создание на территории западноафриканской республики АЭС. Кстати, это не первый подобный проект Росатома. Так, в мае прошлого года началось строительство АЭС «Эль-Дабаа» в Египте. В 2022 году сообщили, что его строительство может завершиться к 2028-2029 году.

Строительство АЭС «Аль-Дабаа» в Египте

Фото: «Африканская инициатива»

По данным Международного энергетического агентства на начало 2021 года, 43% населения Африки (а это около 600 млн человек) по-прежнему живут без электроэнергии. Многие вынуждены работать по ночам, так как это единственное время, когда производственному сектору достаточно электричества. Из-за отсутствия нормального электроснабжения экономический рост всего континента очень сильно отстаёт.

Ранее стало известно, что в составе ВС РФ появится Африканский корпус. Это будет не просто отдельное подразделение, а часть структуры Минобороны. «Блокнот» рассказал, сколько солдат будут служить в Африканском корпусе и где разместят военные базы.

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