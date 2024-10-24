22440 – и нормально: Госдума не захотела всерьез поднимать МРОТ с 2025 года

Предложения установить МРОТ на уровне хотя бы 30 тысяч думское большинство отвергло

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России с 1 января 2025 года составит 22440 рублей. Это на 17% выше, чем сейчас, когда «минималка» составляет 19242 рубля.

По словам Вячеслава Володина, председателя Госдумы, за МРОТ сегодня работают 4,2 миллиона человек – их это повышение затронет напрямую. Он сослался на национальные цели развития, поставленные президентом, Владимиром Путиным, и дал понять: стремительного роста МРОТ не будет и дальше. Так, к 2030 он должен достичь 35000 рублей. То есть ежегодно к сумме будут «накидывать» плюс-минус две с половиной тысячи.

Отметим, что МРОТ, запланированный на 2025-й, многими считается недостаточным. В том числе и среди депутатов Госдумы. Так, в августе представители ЛДПР призывали поднять МРОТ-2025 сразу на 56%, до 30 тысяч рублей. По мнению либерал-демократов, работающий человек не может нормально жить на «минималку», поэтому вынужден подрабатывать, возможно, по «серым» схемам.

Вообще, повышение МРОТ далеко не обязательно влечет за собой реальное увеличение зарплат. Схемы обхода требования «платить не ниже минималки» довольно просты. Например, человека могут, при сохранении служебных обязанностей в полном объеме, «по документам» перевести на полставки.

Можно и вовсе не платить зарплату, как таковую. В последнее время крайне распространенной стала схема, когда человек не считается наемным работником, а выступает в качестве замозанятого. То есть оказывает организации те или иные услуги по договору. Естественно, при таком раскладе никакой «минималки» нет. Государство заявило о намерении бороться с этим, но пока информации о серьезных успехах не поступало.

Любопытно, что семнадцатипроцентный прирост МРОТ практически совпадает с ожидаемым к концу года повышением средних, а не минимальных зарплат в стране на 16%. Официальная инфляция, как предполагается, составит 8-9%.

При этом, к примеру, только сливочное масло по состоянию на начало октября подорожало почти на 20%. Так что людям, живущим на МРОТ, придется мазать его на хлеб гораздо более тонким слоем даже после январского повышения.