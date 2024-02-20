Банк России не стал повышать ключевую ставку

Ключевая ставка осталась на уровне 16% годовых.

О решении, принятом на прошедшем в пятницу Совете директоров Банка России, сообщила пресс-служба регулятора. Причиной такого решения стало снижение, в сравнении с минувшей осенью, инфляционного давления.

«В среднем за декабрь — январь текущий рост цен с поправкой на сезонность снизился до 6,6% в пересчете на год (по сравнению с 11,5% в осенние месяцы)», – отметили в Банке России.

При этом в пресс-службе отметили, что, несмотря на снижение, инфляционное давление по-прежнему остается высоким. Поэтому признаки дезинфляции пока преждевременно называть устойчивыми.

Годовая инфляция в России в декабре 2023 года снизилась до 7,4% с ноябрьских 7,5%, однако превышала целевой уровень 4%. Возвращение инфляции к цели в 2024 году – стабилизации в районе 4% – предполагает продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике.

По прогнозу экономических аналитиков, ставка может начать снижаться, если регулятор увидит устойчивое снижение цен, не связанное с временными эффектами, в течение трех месяцев.

Согласно данным Банка России, ключевая ставка сохранялась на уровне 7,5 % с сентября 2022 года по июнь 2023 года. В августе 2023 года она резко выросла до 12% и продолжала расти практически каждый месяц.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 22 марта 2024 года.

Ранее в Совете федерации спрогнозировали возможность отмены налога с долгосрочных вкладов. Сейчас из-за высокой ключевой ставки долгосрочных вложений россияне почти не делают.