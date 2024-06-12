Еще 60 локаций для рекламных колонок в городах

Рекламные столбы были частью городских улиц вот уже почти 165 лет, но сейчас прогресс не стоит на месте и более актуальны становятся электронное табло с текстом.

Во времена развития цифровизации и с учетом тенденции к сокращению распространения аналоговых бумажных носителей, а также в контексте защиты климата, некоторые люди могут удивляться: реклама, напечатанная на плакатах, остается популярным инструментом кампании для рекламодателей. Дисплеи в общественных местах по-прежнему используются для привлечения внимания прохожих к рекламе продуктов, мероприятий. Уличная бегущая строка купить которую сейчас можно в каждом рекламном агентстве, становится популярнее с каждым годом.

В частности, центральные улицы городов в последние месяцы испытали настоящий наводнение стендов, рекламных стен и электрических табло. Арсенал массового воздействия варьировался от заметных крупномасштабных рекламных щитов до держателей плакатов, прикрепленных к заборам и фонарным столбам, до рекламных вывесок, размещенных на обочинах дорог. «Наружная реклама переживает бум», — подтверждает эксперт.

РЕКЛАМНАЯ КОЛОНКА ИЗОБРЕТЕНА 165 ЛЕТ НАЗАД

165 лет назад берлинский типограф и издатель Эрнст Литфасс впервые получил разрешение на создание так называемых информационных или рекламных колонок. Эта рекламная концепция прижилась, и сегодня по всему миру насчитывается около миллионы рекламных щитов.