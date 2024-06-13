Мао Цзэдун вместо Джорджа Вашингтона: юань станет основной иностранной валютой России

Биржевой курс юань/рубль теперь будет задавать траекторию для всех остальных валютных пар, в том числе евро и доллара.

Юань станет основной иностранной валютой России, т.е. его биржевой курс станет задавать траекторию для всех валют. В Центральном Банке РФ заявили, что курс останется единым и рыночным, лишь изменится круг данных для его расчета. А биржевой курс юань/рубль станет ориентиром для участников рынка. К чему это приведет?

США ввели против России новый пакет экономических ограничений. Под блокирующий санкции Штатов попали, в частности, Московская биржа и Национальный клиринговый центр (НКЦ), который фактически является главным центром по учету биржевых сделок с валютой в РФ. Это означает фактическую изоляцию от долларовой системы, а также остановку биржевых торгов долларом.

И вот – ответный ход:

«В последние два года роль доллара США и евро на российском рынке последовательно снижалась. Это результат перенаправления торговых потоков на Восток и изменения валюты расчетов на рубли, юани и другие валюты дружественных стран. Доля юаня на торгах Мосбиржи в мае составила 54%. Таким образом, уже сейчас основной валютой на биржевых торгах стал юань. Биржевой курс юань/рубль будет задавать траекторию и для других валютных пар, станет ориентиром для участников рынка», — говорится в сообщении ЦБ РФ.

Центробанк РФ.

Официальный курс рубля останется единым и рыночным, лишь изменится круг данных для его расчета. Так Банк России прокомментировал расчет официального курса рубля по внебиржевому рынку. Регулятор заверяет, что доллар и евро не исчезнут с российского рынка полностью. Эти валюты продолжат хождение на внебиржевом сегменте, где их оборот и так значительно превышает биржевой. Сделки будут осуществляться напрямую между банками, в том числе иностранными из дружественных государств, а также с корпоративными клиентами – главным образом российскими экспортерами.

На сегодня официальный курс юаня – 12,23 рубля.

Доллара – 89,02 рубля.

Евро – 95,74 рубля.

При этом в самом Китае 1 доллар США стоит 7,25385 юаней – или 88,71 рубль по нашему курсу.

В принципе, выходит «тоже на тоже».

И, теоретически, можно перевести домашние заначки на новую основную иностранную валюту. Колебания его курса происходят, но, в принципе, укладываются в общие тенденции. 10 января он стоил у нас 12,5861 руб., 17 января – 12,12 руб, 18 апреля – 13 руб.