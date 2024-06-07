В Санкт-Петербурге стартовал международный экономический форум

В этом году главной темой форума стала «Основа многополярности — формирование новых центров роста»

С 5 до 8 июня в Санкт-Петербурге пройдет очередной, 27 по счету, международный экономический форум. Это одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. За 26 лет Форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.

В этом году главной темой форума стала «Основа многополярности — формирование новых центров роста». На выставке представлены множество интерактивных стендов, роботов и даже игр. В его рамках проведут 150 сессий, на которых планируют обсудить место России в мире, традиционные ценности, развитие международных отношений и экономическое лидерство, альтернативное Западу.

Эксперты считают, что на ПМЭФ-2024 заключат контракты на сумму в 5 трлн рублей. Участники намерены подписать свыше 280 документов. В 2024 году форум хотят посетить более 17 тыс. человек, которые представят 136 государств. Президент Владимир Путин примет участие в пленарном заседании ПМЭФ 7 июня, где к нему присоединятся президенты Боливии и Зимбабве.

В Кремле назвали главной идеей ПМЭФ-2024 равноправное сотрудничество. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Россия, несмотря на беспрецедентное санкционное давление, развивается темпами выше среди мировых, власти констатируют изменения мировых политических и экономических условий.

«И Россия выступает за деловое сотрудничество, основанное на равноправии, на праве, на взаимовыгодной основе, и предлагает это заинтересованных странам», – отметил Песков.

Действительно, наша страна за последние два года перестроила свою экономику, что позволило меньше зависеть от Запада и развивать отношения с новыми партнерами на взаимовыгодной основе.

На форуме уже показали множество новинок, среди которых флагманская модель «АвтоВАЗа» — Lada Iskra, в организацию производства которой уже вложено 23 млрд рублей. Новая модель сегмента B в ближайшей перспективе сменит в портфеле автопроизводителя семейство Lada Granta. При этом она займет рыночную нишу между Lada Granta и Lada Vesta.

Автомобиль построен на глобальной платформе (CMF-B), которая, как отмечают в «АвтоВАЗе», подверглась реинжинирингу и стала технологически независимой. В ходе проектирования была полностью локализована электронная инфраструктура модели, появилось около 400 новых деталей.

Ранее сообщалось, что на ПМЭФ-2024 было представлено генеалогическое древо Владимира Путина, охватывающее период до середины XVII века.