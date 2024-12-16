Ключевая ставка в России может вырасти до 25 процентов

К такому мнению пришли эксперты.

Банк России, возможно, повысит ключевую ставку до уровня 25 процентов годовых в рамках текущего цикла ужесточения денежно-кредитной политики. Такой прогноз сделал аналитик Промсвязьбанка Денис Попов, объясняя это ускорением роста цен и необходимостью реагировать на инфляционные риски.

Эксперты пересмотрели прежние ожидания, предполагая, что пиковое значение ставки составит не 23, а 25 процентов. Попов уточнил, что инфляция и связанные с ней ожидания продолжают оставаться на высоком уровне, чему способствует и ослабление рубля. Аналитик указал, что повышение до 25 процентов может произойти как на заседании Банка России 20 декабря, так и позже, в феврале 2025 года, сообщает «Лента.ру».

С похожими прогнозами выступили главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова и экономист Bloomberg по России Александр Исаков. По их мнению, если инфляция достигнет уровня 10 процентов, Центробанк уже 20 декабря может принять решение о повышении ставки до 24 или даже 25 процентов. Однако большинство специалистов по-прежнему склоняется к вероятному уровню в 23 процента.

Согласно опросу аналитиков, проведённому Центральным банком, прогноз по инфляции на 2024 год был увеличен до 9,2 процента (на 1,5 процентного пункта выше, чем в октябре). Средняя ключевая ставка, по их мнению, достигнет 21,5 процента в декабре 2024 года и останется на уровне 21,3 процента в 2025 году (рост на 3,3 процентного пункта). К 2026 году ставка, как ожидается, снизится до 14,6 процента.

Ранее на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовёт!» глава Банка России Эльвира Набиуллина подтвердила, что регулятор рассматривает возможность повышения ставки на ближайшем заседании совета директоров. При этом она отметила, что окончательное решение ещё не принято.

Набиуллина пояснила, что одной из причин высокой инфляции стал валютный курс, а темпы роста цен остаются значительными. Однако, по её словам, уже наблюдается замедление кредитования, включая корпоративный сектор. Она сравнила влияние высокой инфляции на экономику с высокой температурой у больного, подчеркнув, что это негативно сказывается на устойчивости роста.

Глава ЦБ добавила, что Центральный банк совместно с правительством работает над созданием условий для долгосрочного экономического развития. Она подчеркнула важность роста, основанного на увеличении потенциала экономики, и сравнила этот процесс с марафонским бегом: «Экономический рост при высокой инфляции может быть столь же изнурительным, как бег на длинную дистанцию с чрезмерно высоким пульсом».