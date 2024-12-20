«Они издеваются»: русский борщ подорожал почти на 40% с 2022 года

И будет ещё дороже, отмечают экономисты. Цены растут на всё и это просто невозможно не заметить.

Кушать стало дороже — борщевой набор подорожал с 2022 года почти вдвое. По словам экономиста Елены Степанычевой, в среднем набор для популярного русского супа стоит к концу 2024 года 210 рублей 96 копеек.

В состав борщевого набора входят самые простые и знакомые любому россиянину продукты. В качестве мяса выбрана курица, так как это дешевле всего. Также в составе набора картошка, капуста, лук, морковка, свекла, лук и чеснок. Такой набор для борща обойдется в 210,96 рубля, что дороже, чем в 2003 и 2022 годах на 20,23% и 38, 84% соответственно.

Больше всего на стоимость набора повлиял рост цен на картошку, уточняет «Газета.ру». За последний год картофель подорожал на 93,8%. Курица тоже подорожала, но не так заметно — всего на 7,9%.

Иллюстрация: “Блокнот”

Цена на борщ может вырасти и в 2025 году, прогнозирует Степанычева. Скорее всего, ещё подорожает картошка — примерно на 7%, а также продолжит рост курица — на 2-3%. Покупать продукты для популярного супа россияне продолжат, несмотря на рост цен, так как это один из самых доступных классических супов.

При этом приготовление борща на семью из четырех человек обойдется дешевле, чем в 200 рублей, но только в некоторых регионах России. Согласно данным портала «Индекс борща» за 4 квартал 2024 года, дешевле, чем в среднем по стране, борщевой набор обойдется в Иркутске, Мурманске, Омске, Калининграде, Хабаровске и ряде других городов. Самый дешевый борщ варят в Казани, Самаре, Екатеринбурге, Москве и Смоленске.

Наиболее дорогой борщ обойдется жителям Анадыря — в северной глубинке овощи и курица обойдутся в 795,83 рубля. В южно-Сахалинске суп на четверых будет стоить 526 рублей, в Норильске — 427 рублей, а в Петропавловске-Камчатском — 376 рублей и 66 копеек.

Иллюстрация: “Блокнот”

Ранее «Блокнот» рассказывал, что реальный рост цен на продукты в России превысил 50%. В некоторых случаях он может достигать и 100%, отмечают аналитики. Прогноз пока для россиян не радужный — маловероятно существенное снижение темпов роста цен до конца года и в 2025 году.

Дорожает всё, что покупают россияне каждый месяц: картошка, яйца, овощи… Опросы показали, что среднестатистическая семья тратит на продукты в среднем 21 тысячу рублей в месяц, но у многих эти траты сильно выше. У многих на еду уходит около 30% доходов.

Россияне подтверждают — цены растут, а доходы — нет:

«Ну если бы с ценами и зарплаты поднимались, на заводах то можно было бы потерпеть. А когда за год ни разу не подняли, то как семьи кормить с детьми. Тем более сейчас у людей у большинства ипотеки»;

«Продукты в цене растут нереально быстро, а ФАС и не думает выполнять свою работу»;

«Цены снижаться не будут уже никогда»;

«Зарплаты хватает только на продукты….»;

Иллюстрация: “Блокнот”

«Они издеваются! Над народом издеваются»;

«Правительству на заметку, скоро борщ будет золотым блюдом».

Кстати, в Госдуме недавно предложили вернуть талоны на еду как в СССР. Инициативу уже поддержали в комитете по финансовому рынку, отметив, что это поможет защитить людей с небольшим доходом и обеспечить их базовым набором продуктов.

Показательно, что рост цен на продукты стал самым актуальным вопросом, которые задают на прямую линию президента России Владимира Путина. Также людей волнует соцзащита, выплаты, жилье, здравоохранение, образование, доступность лекарств. Прямая линия пройдет 19 декабря, начало — в 12:00.

Ранее «Блокнот» рассказал, что ключевая ставка в России может вырасти до 25 процентов.