Москвичу вредно жить в конуре и грузить «социалку»: заммэра Москвы разъяснил запрет на микроквартиры

Владимир Ефимов, заместитель Сергея Собянина по градостроительной политике, жестко подчеркнул: в Москве не будут строить «однушки» меньше 28 квадратов

В последние годы, учитывая крайнюю дороговизну квадратных метров в Москве, стали все более модными сначала мини-, а потом и микроквартиры-студии.

Многие молодые люди с радостью готовы согласиться даже на жилье в 6-8 квадратных метров общей площади. У одной стены компьютерный стол, над которым вторым уровнем висит узкая кровать. По углам – душ, совмещенный с туалетом, микроволновка, вешалка. Даже небольшая плитка для приготовления пищи и мини-холодильник помещаются не всегда.

Впрочем, и на 15-20 квадратах особо не разбежишься. Особенно если жить не в одиночку, а парой. Да еще и запланировать ребенка.

С 1 августа 2024 года в Москве официально запретили строить «однушки» меньше 28 квадратных метров, и это без учета балконов, холодных кладовок, тамбуров и т.п.

Владимир Ефимов, заместитель мэра Сергея Собянина по градостроительной политике и строительству, в интервью РИА «Новости» более детально разъяснил, почему город пошел на ограничения. То, что люди готовы жить в конуре – это еще полбеды и их проблемы. Хуже то, что они при этом начинают незапланированно давить на инфраструктуру. А это уже проблемы мэрии.

По словам Ефимова, количество жителей в том или ином микрорайоне рассчитывается исходя из такого бюрократического показателя, как количество жителей на одну единицу жилой площади, то есть квартиру. В настоящее время этот показатель составляет чуть более двух человек. Исходя из этого и примерно считая, сколько квартир может быть в очередных новостройках, планируются детсады, школы, поликлиники.

Однако застройщики стремительно перешли на строительство микроквартир маленькой площади. В итоге дом, в котором предполагалось, например, две тысячи жильцов, вмещает три. И все складывается как-то неприятно.

– Когда мы считаем количество необходимых мест в садах, в школах, в поликлиниках, транспортную обеспеченность, мы предполагаем прирост населения в будущем, чтобы социальными услугами были охвачены все.

Но жителей в домах получается больше расчетных показателей на 20-30%, а где-то даже на 50%. И это вызывает определенные сложности с обеспечением в социальной сфере, и приходится достраивать дополнительные объекты, создавать дополнительные места в социальных учреждениях. Поэтому мы и отрегулировали этот вопрос,- пояснил Ефимов.

Да и вообще, в долговременной перспективе целые кварталы, застроенные домами с мини-квартирами – достаточно вредное явление.

При этом, по словам заммэра, лазейка в виде жилья, юридически оформляемого, как апартаменты (а потом жильцы жалуются и требуют официально их прописать, после чего обеспечить социалкой в шаговой доступности) работать в Москве не будет.

– Гостиница должна быть именно гостиницей. Это мы сейчас строго контролируем, прописываем в наших градостроительных решениях, в договорах аренды земельных участков, когда оформляем соответствующее решение, и дальше будем за этим пристально наблюдать,- заверил чиновник

Отметим, что совсем недавно микроквартиры в столице активно строились и распродавались. Так, в 2020 году «однушку» в новостройке площадью в 15,1 квадрата можно было приобрести за 4,5 миллиона рублей.

При этом спрос на микроквартиры по принципу «пусть конура, зато своя», вероятно, никуда не делся, особенно учитывая печальную тенденцию к бессемейной жизни современной молодежи. Вероятно, многие согласятся жить в «гостиницах» и не претендовать на медобслуживание по полису в ближайшей поликлинике.

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