Нет доверия: доля доллара в резервах стран мира упала до минимума за почти 30 лет

Причин несколько, в том числе и антироссийские санкции.

Доля доллара в мировых резервах упала до минимума с 1995 года. По данным Международного валютного фонда (МВФ), государства предпочитают постепенно избавляться от американской валюты, а хранят деньги в других.

Доля доллара сократилась в 2023 году с 58,52% до 58,14%. Вниз «поползли» и запасы в других валютах: евро — с 20,4% до 19,98%, фунт стерлингов — с 4,92% до 4,84%, юаня — с 2,61% до 2,29%. Общая доля всех остальных валют выросла с 13,56% до 14,49%.

По словам члена наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александра Разуваева, тенденция переводить деньги в валюты развивающихся государств связана увеличением торговых связей между ними и желанием Центробанков этих стран диверсифицировать свои валютные запасы.

«Привлекательность доллара продолжает постепенно падать, так как регуляторы начинают считать его всё менее надежным активом», — цитирует эксперта RT.

Фото: pixabay.com

Уровень международного доверия к доллару всё ещё высок, но снижение на длительном отрезке ощутимо. Так, в 2000 году в долларах хранилось более 72% мировых резервов, в 2002 году — уже менее 70%, в 2020 году — менее 60%.

Как считают эксперты, на ситуацию влияет ситуация с огромным госдолгом США, который бесконтрольно увеличивается, а также то, что Штаты стали использовать доллар как оружие.

Госдолг США на данный момент превысил 34,6 трлн долларов и постоянно увеличивается. Рост связан с тем, что в последние 20 лет Америка больше тратит, чем зарабатывает, а для покрытия дефицита бюджета Вашингтон вынужден занимать всё больше и больше. С 2002 года государственный долг США увеличился в 5,5 раза. Сейчас госдолг — это примерно 122% ВВП. Причем, чем выше госдолг, тем дороже его обслуживание — на выплату процентов по своим обязательствам в 2023 году Штаты потратили 659 млрд долларов, а в 2024 году эта сумма может превысить 870 млрд — это большая сумма, чем Штаты тратят на оборону страны.

Госдолг США. Иллюстрация: соцсети, скриншот

Аналитики Bloomberg подсчитали, что американский госдолг движется по неустойчивому пути, который в 88% случаев приведет к росту бремени в ближайшие 10 лет.

Использование доллара как оружия — ещё одна причина, почему многие страны всё меньше доверяют этой валюте. Об этом говорил во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

По словам путина, использование доллара в качестве инстумента внешнеполитической борьбы — это одна из грубейших стратегических ошибок политического руководства США.

«Думаю, что все это прекрасно понимают: сколько ни напечатай долларов, они по всему миру разлетаются. Инфляция в США минимальная. А печатают-то бесконечно, конечно. О чем говорит долг в 33 триллиона? Это же эмиссия. Тем не менее это главное оружие сохранения могущества США в мире», — отметил Путин.

Фото: pixabay.com

Тогда Путин именно с этим связал то, что запасы в долларах сокращаются постепенно даже у союзников американцев. По словам президент, все прекрасно видят то, как поступают Штаты и именно поэтому пытаются себя обезопасить. Ведь сегодня Вашингтон ограничивает расчеты и замораживает активы у одной страны, а завтра это может случиться с любой другой.

США использовали различные ограничения, в том числе связанные с использованием доллара и долларовой платежной системы, против таких стран как Россия, Иран, Куба, Венесуэлла, Северная Корея, Китай. В феврале 2022 года Вашингтон неправомерно заморозил валютные резервы России, и звучат разговоры о том, чтобы присвоить эти деньги. Это подорвало доверие к доллару — другие страны вряд ли хотят похожей участи, поэтому и избавляются постепенно от американской валюты.

Ранее стало известно, что российский рубль стал самой недооцененной валютой среди стран «Большой двадцатки».

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