Цены на электронику могут вырасти из-за разрушительного землетрясения на Тайване

В результате катастрофы временно прекратил работу завод по производству чипов.

На Тайване произошло наиболее мощное землетрясение за последние 25 лет. Эта природная катастрофа, в результате которой погибли, по меньшей мере, девять человек, может привести к увеличению стоимости электроники по всему миру.

Согласно информации от Bloomberg, TSMC, ведущий производитель микросхем, приостановил свою деятельность из-за последствий землетрясения. Рабочих заводов пришлось вынуждено эвакуировать. Однако, по оценкам компании, предварительные инспекции не выявили серьезных повреждений производственных мощностей.

Тем не менее, такая ситуация может отразиться на поставках, которые и без того страдают с начала пандемии COVID-19 в 2020 году. Аналитики отмечают, что для производства некоторых микросхем требуется непрерывная работа в условиях вакуума в течение нескольких недель. В результате землетрясения некоторые партии полупроводников на заводах могут быть повреждены. По предварительным оценкам, убытки TSMC могут составить около 60 миллионов долларов.

Землетрясение может затронуть не только производство микросхем, но и другую электронику, зависящую от продукции тайваньской компании. Это, в свою очередь, может привести к повышению цен на смартфоны и другие устройства. Кроме того, аналитики ранее упоминали еще одну причину возможного повышения цен – засуху, которая угрожает производству полупроводников.

Заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков в беседе с РИА Новости отметил, что восстановление производства после его остановки требует времени, а также неясно, какие убытки понесла компания, поэтому возможен рост цен.

«Задержки также неизбежны – объем проблем будет зависеть от времени, необходимого для настройки оборудования. В производстве используется очень точное оборудование, которое может пострадать от толчков и вибрации. Кроме того, возможна разгерметизация «чистых» производственных помещений. В этом случае очистка комнат потребует значительного времени», – объяснил он.

Утром 3 апреля возле восточного побережья Тайваня произошла серия сильных землетрясений. По данным главного метеорологического агентства Японии, самое мощное из них имело магнитуду 7,7. Затем последовали землетрясения с магнитудами 6,6 и 6,3. В результате некоторые здания на Тайване получили повреждения – они наклонились и частично разрушились.