Почему страны СНГ выиграли от введения санкций против России

Сотрудничество с Россией способствовало увеличению экономического роста всех стран-участниц Содружества Независимых Государств (СНГ). По мнению вице-премьера РФ Алексея Оверчука, санкции привели к расширению торговых и экономических связей внутри СНГ, превысив ожидания аналитиков Международного валютного фонда и Всемирного банка.

Оверчук отметил, что данные по финансовым показателям за 2023 год значительно превзошли прогнозы экспертов. Он привел примеры роста ВВП различных стран, подчеркнув рост благодаря сотрудничеству с Россией как в области торгово-промышленной кооперации, так и в сфере трудовой миграции.

Вице-премьер также представил данные о промышленном производстве, отметив уверенный рост в таких странах, как Беларусь, Армения, Казахстан и Узбекистан. Товарооборот России со странами СНГ также значительно увеличился, достигнув 8,8 трлн рублей к концу прошлого года.

Оверчук подчеркнул, что приоритетом является укрепление интеграционного объединения в рамках СНГ. Предложенная повестка включает в себя создание благоприятного инвестиционного климата, развитие зоны свободной торговли, стимулирование бизнеса, углубление взаимодействия в таможенной сфере, внедрение инноваций, поддержку экологических инициатив, сотрудничество в сфере туризма и продвижение искусственного интеллекта.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также подчеркнула, что потеря доступа к российскому рынку для стран Евросоюза оставляет их без возможности компенсировать убытки. Она также высказала мнение о необходимости принятия ассиметричных мер в ответ, включая возможное присоединение Гагаузии к Союзному государству в ответ на усиливающуюся экспансию ЕС на постсоветском пространстве, на случай «втягивания» Молдавии в Румынию.

Мария Захарова выразила уверенность, что в ближайшие годы станет очевидным, какие рынки потеряют страны Евросоюза, и восполнить эти потери им будет нелегко.

Ранее сообщалось о том, что в Москве прошло заседание Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ.

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