Пиво подорожает: цены на хмельной напиток вырастут в России на 8-15%

О повышении стоимости пива заявили практически все крупные производители.

В России совсем скоро поднимутся цены на пиво, причем заметно — до 15% прибавит в стоимости пенный напиток. Крупнейшие производители уже уведомили о росте цен ретейлеров.

О предстоящем подорожании своей продукции сообщили торговым сетям крупнейшие производители пива и безалкогольных напитков. Это повышение — уже второе за полгода, пишет «Фонтанка».

Кто поднимет цены на пиво?

«Балтика» (бренды «Балтика», Touborg, S&R’s Garage, Kronenbourg 1664, Somersby, «Невское», «Арсенальное» и другие) с 1 апреля увеличивает отпускные цены в среднем на 8%. Повышение называют плановым, а причины его — инфляция, удорожание логистики и так далее.

В производстве напитка многое подорожало: бутылки стали дороже на 8%, банки — на 22%, перевозка продукта выросла на 40%. Помимо этого, с 1 января с 25 до 26 рублей вырос акциз на пиво, а также завершилось введение обязательной маркировки пива, что тоже требует затрат.

Иллюстрация: “Блокнот”

Причем в компании подчеркивают, что это только частичное повышение, которым можно компенсировать все затраты, а значит не исключено, что цены ещё сильнее вырастут.

«Объединенные пивоварни — холдинг» (бренды «Крушовице», «Бочкарев», DR.DIESEL, «Мистер Лис», «Шихан», «Охота», «Жигулевское 1978» и другие) тоже заявили о повышении цен с 1 марта. Причины повышения — те же самые: удорожание логистики, повышение цен на коммунальные услуги (свет, вода, газ), колебания курсов валют. По словам представителей торговых сетей, рост цен составит примерно 10%, но не на все позиции.

Ранее об увеличении отпускных цен сообщали и другие компании. До 12% на некоторые позиции поднимает цены «Московская пивоваренная компания» (бренды «Хамовники», «Жигули», Mini bar, «Мотор», «Трехгорное» и другие). Причина — удорожание упаковки и стоимости сырья — стоимость светлого солода выросла на 18%.

Иллюстрация: “Блокнот”

С начала 2024 года на 8% подняли цены и производители из Томска (бренды «Томское фирменное», «Бархатное», «Трое в лодке» и другие). Причина — повышение акциза, рост стоимости перевозок, ввод маркировки и увеличение других затрат.

О повышении цен с 1 марта из-за инфляции сообщила пивоварня «Трехсосенский» (бренды «Дуб и обруч», «Трехсосненское» и другие).

Эксперты ранее говорили о росте цен как на пиво, так и на алкоголь в целом. Причины известны — это повышение стоимости акцизов, рост затрат на упаковку, логистику, материалы. Причем, в случае с отечественными пивоварнями, рост начался с 2022 года, когда стали возникать сложности с закупкой сырья и скачки курса валют. Очень часто производители напитков используют иностранные компоненты — солод, хмель, а также различные добавки.

Иллюстрация: “Блокнот”

Ранее стало известно, что пива в России выпивают в десять раз больше, чем водки. По данным Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА), в 2023 году в пересчете на каждого жителя страны было выпито 52,3 литра пива, тогда как водки — всего 5,3 литра. В целом россияне выпивают около 8 млрд литров пенного в год.

Проведенный в прошлом году опрос показал, что 85 российских семей покупают пиво, а большинство или примерно 84,1% предпочитает светлое. Темные сорта — на втором месте, его берут 35,8% россиян. Многие также берут крафтовое пиво, которое теперь продается даже в магазинах у дома, а также безалкогольное пиво.

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