«Сбер» потряс россиян новыми дикими ставками по ипотеке

И без того колоссальная ставка по ипотеке задрана до 28,1 процента на готовое жильё.

Российский банк «Сбер» с пятницы, 15 ноября, увеличил минимальную ставку по ипотеке до 28,1 процента на готовое жильё. На строящееся она составит 28,4 процента. Так, показатель вырос на 3,5 процента, и это уже второе повышение за месяц. Об индексации ставок говорится в материале ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.

В качестве причин повышения ставки в банке назвали рост ключевой ставки, которая сейчас составляет 21 процент, а также рост стоимости облигаций федерального займа. Помимо этого, в «Сбере» решили увеличить ставки на оформление семейной ипотеки сверх установленного правительством лимита. Теперь минимальная ставка для жителей Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области будет 11,8 процента при сумме кредита от 13,5 миллиона рублей. Остальным регионам ставку повысили до 12,9 процента при кредите более семи миллионов рублей.

Не только «Сбер» принял судьбоносное для россиян решение. Так, банк ВТБ повысил ставки по депозитам с 15 ноября, о чём рассказали в пресс-службе компании.

«Самая высокая ставка установлена по депозитам на год — до 24 процентов годовых, повышение составило сразу 2,5 процентного пункта», — говорится в заявлении.

Там уточнили, что максимальная ставка будет доступна только новым клиентам, а также нынешним пользователям, которые захотят разместить «новые для банка средства на депозите». Участникам программы долгосрочных сбережений стала доступна ставка в 30 процентов на три месяца по вкладу «Двойная выгода». Однако его можно открыть только в течение двух недель после оформления договора. При этом сумма вклада не может превышать сумму первого взноса в программу.

В конце октября Центральный банк России повысил ключевую ставку и увеличил её на два процентных пункта до 21 процента. По мнению экспертов, ЦБ может продолжить ужесточать денежно-кредитную политику, пока не достигнет снижения инфляции в стране и целевого уровня в четыре процента.