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В России началась шринкфляция: почему застройщики незаметно уменьшают площадь квартир

auladin 25.11.2024 Экономика

В России началась шринкфляция: почему застройщики незаметно уменьшают площадь квартир

Специалисты советуют покупателем более тщательно изучать планировки.

На рынке недвижимости стала популярной шринкфляция — застройщики незаметно уменьшают площади квартир и домов, сохраняя прежние цены. Это явление, аналогичное уменьшению объема товаров при неизменной цене, позволяет девелоперам экономить.

По словам экспертов, застройщики сокращают площади квартир и парковочных мест, уменьшают зоны общего пользования и упрощают благоустройство.

Сейчас площадь домов на загородном рынке, например, снизилась с 130 до 117 квадратных метров при сохранении прежней стоимости. По словам риелторов, такие изменения вызваны растущими ценами на строительные материалы и логистику. На рынке городской недвижимости также стали уменьшаться метраж и функциональные зоны — вместо коридоров и холлов остаются компактные пространства. Это помогает снизить цену всей квартиры, сохраняя стоимость квадратного метра, сообщает «Российская газета».

В России началась шринкфляция: почему застройщики незаметно уменьшают площадь квартир

Для покупателей последствия шринкфляции могут проявиться в тесных планировках, уменьшении звуко- и теплоизоляции и недостатке парковки. Риелтор Евгения Миллер советует тщательно изучать планировки, поскольку экономия сегодня может привести к высоким затратам в будущем.

Кроме того, шринкфляция коснулась и небольших домов. Специалисты отмечают, что компактные дома, которые стали популярны, не всегда подходят для загородного образа жизни: городским жителям не хватает места для прихожей и технических помещений, необходимых на улице. Для домов площадью 65-70 квадратных метров рационально предусмотреть большую кухню-гостиную, которая служит основной жилой зоной, в отличие от квартир, где жилое пространство устроено иначе.

Специалисты подчеркивают, что шринкфляция — это вынужденная мера, но есть более прозрачные способы сократить расходы, например, за счет рекламы или маркетинга, не ухудшая качество строительства.

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