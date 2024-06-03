Сколько в России миллионеров – Минфин презентовал ранее закрытую статистику

Росстат презентовал информацию об имущественном неравенстве в России. .

Минфин РФ опубликовал данные ФНС о том, как распределяются сборы НДФЛ по группам налогоплательщиков. В 2023 г. более 10 млн руб. в год зарабатывали 167 тыс. человек. Это составляет только 0,3% от всех налогоплательщиков. Но именно они обеспечили почти пятую часть всех поступлений от НДФЛ (19%) — 1,2 трлн руб. (Доходы граждан свыше 5 млн руб. облагались по повышенной ставке 15%).

У большинства плательщиков (82,1%) годовой доход до вычета налогов находится на уровне до 1 млн руб. В эту группу входит 53,6 млн человек, в 2023 г. она обеспечила 38% от всех поступлений в бюджет от НДФЛ — 2,5 трлн руб. Меньше всего бюджет получил от граждан с доходами от 5 млн до 10 млн руб. – 323 млрд руб. В прошлом году такие доходы имели 364 тыс.человек.

Кроме того, у 17,1% граждан, или 11,2 млн человек, доход за год оценивается в промежутке от 1 до 5 млн руб. Эта группа также обеспечила бюджету около 2,5 трлн руб.

Олег Шеин.

Политик и общественный деятель Олег Шеин отмечает, что данная статистика не включает недвижимость, активы и зарубежные счета:

«В обществе с таким уровнем неравенства демократии не бывает. Если все ресурсы сосредоточены в руках микроскопической доли населения, размер которой сейчас выплыл благодаря военному сбору, то она сделает все возможное, чтобы исключить реальные выборы, смену власти и вытекающие отсюда реальные налоговые реформы».

Ранее Минфин предложил расширить прогрессивную шкалу НДФЛ, снизив порог годового дохода для применения ставки 15% для доходов от 2,4 млн до 5 млн рублей, 18% – для доходов от 5 до 20 млн рублей, 20% – для доходов от 20 до 50 млн рублей, и 22% – для доходов свыше 50 млн рублей. Министерство отмечает, что введение прогрессивной шкалы коснется 3% трудоспособного населения страны. Минфин оценил дополнительные поступления от налоговых изменений в 2,6 трлн рублей.

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