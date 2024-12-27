Стальная татарка: как Эльвиру Набиуллину ненавидят и в России, и на Западе

Эльвира Набиуллина, председатель ЦБ РФ, твердой рукой удерживает экономику России на плаву с начала СВО: за что же ее ругают?

Экономическая ситуация в России по истечении почти трех лет ведения СВО остается стабильной. Определенные сложности есть, но они явно не идут ни в какое сравнение с теми мрачными картинами полной разрухи, которые нам предсказывал коллективный Запад.

Напомним, что происходило после 22 февраля 2022 года. Последовательно вводились все новые и новые санкции, призванные обескровить Россию. Предполагалось, что наша страна попросту рухнет экономически, будучи отрезанной от мировых финансовых рынков и от возможности закупать высокотехнологичное оборудование. Все это – на фоне резкого увеличения военных затрат.

В первые же дни СВО курс рубля на фоне панических ожиданий полетел вниз. Ожидалось, что вот-вот наступит критический дефицит иностранной валюты, в первую очередь долларов и евро. Совершенно не исключалась паническая атака вкладчиков на собственные банки, итогом чего стало бы обрушение банковской системы со всеми вытекающими неприятными последствиями. От невыплаты зарплат и пенсий до фактического сгорания вкладов. Чуть ли не неизбежной виделась гиперинфляция – не на 8,8% в год, а, скажем, на 88% в месяц.

На этом фоне Центробанк отреагировал жестко, стремительно и максимально эффективно. По указаниям «железной Эльвиры» уже 28 февраля на Московской бирже была остановлена торговля акциями. Ключевая ставка сразу стремительно взлетела с 9,5% до 20%, без поэтапного медленного вываривания лягушки в постепенно закипающей воде. В итоге банки резко повысили проценты по депозитам (порой они были выше, чем 20% годовых), и успокоившиеся граждане оставили свои сбережения на счетах. Краха банковской системы удалось избежать.

Уменьшился и спрос на валюту. Кроме того, в тот же день, 28 февраля, к усилиям Центробанка по стабилизации экономики присоединилось Министерство финансов. Оно обязало экспортеров продавать за рубли 80% своей валютной выручки. В итоге на какое-то время рубль укрепился даже гораздо сильнее, чем предполагалось. На пике укрепления, 1 июня, за доллар давали всего 51 рубль.

Паники вокруг курса доллара в 2022-м удалось избежать

Затем ключевая ставка уменьшалась, на минимумах дойдя до 7,5%. Вновь она начала расти лишь с конца июля 2023 года, достигнув к настоящему времени 21%. Это, конечно, создает сложности в экономике. Для многих россиян стали недоступны крупные покупки в кредит – речь в первую очередь о недвижимости и автомобилях. Естественно, это уменьшило продажи у крупных строительных корпораций, которые крайне недовольны Эльвирой Набиуллиной.

Да, высокая ключевая ставка – это во многом больно. Но какие имелись альтернативы?

На днях Сергей Миронов, лидер партии СЗРП в Госдуме, достаточно по-хамски назвал Набиуллину «неадекватной». Он заявил, что Центробанк, повышающий учетную ставку под предлогом борьбы с инфляцией, занимается вредительством. При этом, несмотря на все меры, инфляция все равно выросла в два раза и даже по официальным подсчетам по итогам 2024 года составит около 8,8%. При этом идеал, к которому стремятся и ЦБ РФ, и правительство страны – 4%.

Миронов почему-то считает, что инфляция в 8,8% в условиях санкций и идущей СВО – это провал

Короче говоря, по мнению Миронова, ничего у Набиуллиной толком не получается. Однако хотелось бы привести главному «эсеру» данные по другим странам, которые и не являются нищими банановыми республиками, и не находятся под санкциями.

К примеру, в Турции годовая инфляция ожидается на уровне в 44%. В Аргентине показатель 2023 года достиг 211,4%, за неполный 2024-й по состоянию на ноябрь – 193%.

Так что Россия в сложившейся ситуации держится весьма неплохо.

Критики Набиуллиной, по сути, требуют, чтобы она взяла деньги для поддержки российской экономики откуда-то «из тумбочки». То есть попросту включила печатный станок. Но ведь минимальной экономической грамотности достаточно, чтобы понять: необеспеченные реальным производством и конкретными товарами деньги попросту обесценятся и разгонят инфляцию. Дополнительным «бонусом» станет, опять же, падение доверия граждан и к национальной валюте, и к банкам. А кредитование и вовсе рухнет, даже если де-юре установить ставку рефинансирования на уровне в 0%. Вы бы согласились одолжить кому-нибудь хотя бы пять тысяч на полгода, зная, что эти пять тысяч в мае по покупательской способности будут соответствовать, скажем, всего десяти сегодняшним рублям? Вот и банки не согласятся. Хотя при полном крахе экономики еще надо будет поискать, выживет ли хоть один.

Тем не менее, сторонников популистских решений, выглядящих простыми и понятными, если не вникать, в России хватает. «Открывай тумбочку, Набиуллина!» И политики, и простые граждане вовсю матерят Эльвиру Сахипзадовну и упражняются в остроумии, заявляя, что чувствуют, как их «набиуллили». При этом нашу железную леди выставляют чуть ли не изменницей, которая губит российскую экономику по заказам западных кукловодов.

Между тем на Западе Набиуллину откровенно ненавидят именно за то, что она обломала ему зубы, готовившиеся растерзать нежное экономическое тело России. Так, весной 2023 года, на втором году СВО, пранкеры Вован и Лексус от имени президента Украины Владимира Зеленского дозвонились до Джерома Пауэлла, председателя Федеральной резервной системы США.

Пауэлл сквозь зубы пожаловался «Зеленскому», что экономика России выстояла, поскольку Набиуллина умеет находить болт с резьбой на каждую хитрую санкцию: «Она очень хорошо справляется со своей работой. Она необычайно способный специалист, очень хорошо осведомленная и умная».

Ну а по итогам 2023 года влиятельное издание Politico присвоило Набиуллиной звание «разрушитель года». Разрушила она, по мнению редакцию, все антироссийские западные планы. Глава ЦБ РФ, полагает Politico, «неоднократно спасала рубль и удерживала экономику страны на плаву». Она – «главный технократ, поддерживающий в рабочем состоянии военную машину президента России Владимира Путина».

Тяжело работать, но надо

Так что, дорогие сограждане, соберите волю в кулак. Дайте железной Эльвире работать. Не ждите чудес. Несмотря на все сложности, враг будет разбит, победа будет за нами. В 2022 уже звучала шутка, в которой, возможно, не такая уж и большая доля шутки: «Будь министром обороны Набиуллина, мы бы уже снова взяли Берлин».