Три «не» от Центробанка: наличные не отменят, купюру в 10000 не введут, деноминации не будет

Зампред Центробанка Сергей Белов рассказал, что резких движений его организация не планирует

В минувшем сентябре изрядное волнение среди россиян вызвала информация, озвученная Георгием Корниловым, заместителем главы «Гознака». Он предположил, что уже к 2030 году встанет вопрос о полной отмене наличных денег. Тем более уже по состоянию на 2024-й лишь 10% операций проводится с использованием «нала».

Однако в Центробанке эту идею опровергли. Как сообщил в интервью «Известиям» Сергей Белов, заместитель председателя ЦБ, никакой отмены наличных в ближайшем будущем не планируется. Более того, нет никаких оснований для общественной дискуссии на эту тему.

На руках у населения в настоящее время находится 18 триллионов наличных рублей. Это примерно 125 тысяч на каждого жителя России, от младенцев до глубоких стариков. По словам Белова, часть людей категорически не доверяет картами и предпочитает наличные, и это абсолютно нормально.

Пятитысячная «красненькая» купюра так и будет оставаться самой крупной. Идея введения десятитысячной хоть и обсуждалась в Госдуме, однако не считается актуальной в Центробанке. Белов затруднился назвать хотя бы приблизительные сроки того, когда разговоры о новом номинале будут иметь смысл.

Наконец, заверил зампред ЦБ, деноминации, то есть чисто математического уменьшения денег, как это было в 1998, когда миллионы стали тысячами, не будет. Ряд политиков требует деноминации, чтобы в оборот вновь вернулась копейка, однако предпосылок для такого действия банкиры не видят.

Отметим, что о купюре в 10000 рублей говорили еще в 2015 году. За прошедшие девять лет официальный уровень инфляции составил более 70%. Тем не менее, несмотря на падение реальной покупательной способности пятитысячной купюры, она, видимо, еще долго будет самой крупной в России.