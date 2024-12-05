«Цены скачут галопом»: Путин рассказал, как тяжело в условиях роста цен россиянам без накоплений

С начала года цены в России выросли в среднем на 8,34%. Многие уже экономят.

Президент России Владимир Путин на форуме «Россия зовет!» заявил, что инфляция особенно тяжело сказывается на менее обеспеченных слоях населения, у которых нет банковских депозитов.

Глава государства отметил, что в условиях высокой ключевой ставки рост депозитов и доходов от них — это позитивный фактор для тех, кто размещает деньги в банках. Однако, по его словам, значительная часть граждан не имеет таких накоплений.

«Для людей, у которых нет счетов в банках, инфляция становится серьёзным бременем. Цены растут, но дополнительных доходов они не получают, а таких людей, вероятно, большинство», — подчеркнул Путин.

Президент добавил, что инфляция в России сохраняется на достаточно высоком уровне, и её необходимо сдерживать.

Фото: pixabay.com

«Инфляцию нужно держать под контролем. Пока она остается на высоком уровне», — отметил президент, добавив, что для достижения стабильных результатов требуется скоординированная работа правительства и Центробанка.

Несмотря на эти вызовы, по словам Путина, властям удается проводить взвешенную финансовую политику.

По данным Росстата, за неделю с 26 ноября по 2 декабря 2024 года инфляция в России составила 0,5%. С начала года цены в нашей стране выросли в среднем на 8,34%.

Сильнее всего подорожали огурцы и помидоры, также дороже стал картофель и бананы, куриные яйца, сливочное масло и мясо курицы. Среди непродовольственных товаров заметнее всего подорожали некоторые лекарства, выросли цены на телевизоры, пылесосы и детские кроссовки. В некоторых регионах выросла стоимость проезда в общественном транспорте.

Фото: pixabay.com

Центробанк прогнозирует, что по итогам 2024 года инфляция составит 8–8,5%.

При этом ключевая ставка находится на рекордном уровне — 21%. Ходят разговоры, что ставку могут поднять ещё сильнее, это сделает кредиты для людей и бизнеса ещё более дорогими, а депозиты — привлекательнее. Однако для тех, у кого больших денег на депозитах нет, ситуация не изменится — цены будут расти, а траты станут больше.

По данным опроса Национального бюро финансовых исследований от августа 2024 года, у 73% россиян нет сбережений, которые позволили бы им жить без доходов даже в течение одного квартала. А около 17% граждан не смогут прожить на свои накопления и недели.

Эксперты прогнозируют, что рост цен продолжится и в 2025 году. По прогнозам, на 20% вырастет в цене одежда, на 15% подорожают автомобили, на 2-10% — бензин, а на 22% повысится аренда жилья (для многих семей — большая часть бюджета).

Иллюстрация: “Блокнот”.

Читатели «Блокнота» всё понимают, из регионов пишут, что придется сильнее экономить или отказываться от каких-то продуктов или услуг:

«Голод впереди»;

«И хлеб будет рублей под 200 за буханку скоро»;

«Цены скачут галопом! Зарплаты не растут»;

«Я вообще не понимаю, как жить на пенсию? Коммуналка, лекарства, на еду уже не остается»;

«Мы с мужем пенсионеры, на питание уходит 36-40 тыс., т.е. вся пенсия»;

«У нас выходит коммуналка в месяц 7500, и то я считаю это очень дорого, город Севастополь, но мы все работаем в семье, а пенсионеры,да…. выживают»;

«Правительство подготовило и уже реализует меры по сдерживанию роста цен, скоро все это закончится»;

Иллюстрация: “Блокнот”.

«Скоро, это когда? Я работаю с продуктами питания, я поставщик, у нашей фирмы каждую неделю поднимаются цены, особенно бакалея,сильно дорожает и постоянно»;

«Сегодня так захотелось копчёной скумбрии, пошла в магазин а она стоит 750 р. Повернулась и пошла купила хлеба и йогуртов»;

«Ну как экономить? Нажимаем на каши. Пшеничная 22 руб в Магните. Но нужно масло. Так что сильно не сэкономить»;

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