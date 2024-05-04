Вкусно и дорого: россиянам назвали стоимость пасхального кулича

Яйца для пасхального стола тоже обойдутся в приличную сумму.

Цена на пасхальный кулич в России в 2024 году выросла, да и яйца стали заметно дороже в сравнении с прошлым годом. Кроме того, цена на яйца может незначительно из-за возросшего спроса перед самой Пасхой, в этом году православные отмечают её 5 мая.

Куличи: от 240 рублей

По данным аналитиков облачного сервиса мониторинга и анализа цен на продукты питания «Ценозавр», средняя стоимость кулича в России составляет 308,99 рубля, по данным сервиса «Такском» — 243,5 рубля. Ежегодно готовые куличи дорожают приблизительно на 9-11%. Как правило, речь идет о продукте массой от 270 до 450 граммов, которые различные производители изготавливают для розничных магазинов. Куличи из ресторанов и кафе будут стоить ещё дороже — от 850 рублей и выше (в регионах чуть дешевле).

Примеры цен. Иллюстрация: страница магазина, скриншот

Гораздо дешевле приготовить лакомство самим. В этом году на компоненты для кулича придется потратить приблизительно 184 рубля.

Примеры цен. Иллюстрация: страница магазина, скриншот

Как пишут «Известия», в рецепт включили 200 мл молока за 17 рублей, 600 граммов муки за 37 рублей, 50 граммов сливочного масла (50 рублей), 3 грамма сухих дрожжей за 7 рублей, 3,5 куриного яйца (обошлись в 42 рубля), 180 граммов сахара за 15 рублей и 50 граммов изюма за 16 рублей. Правда, в стоимости не учитывали затраты на электроэнергию или газ (для плиты).

В результате приготовление домашнего кулича будет почти на 50% выгоднее магазинного и почти на 80% — ресторанного.

Яйца: от 90 рублей

Крашеные яйца — ещё одно традиционное пасхальное лакомство. В прошлом году с куриными яйцами случился настоящий кризис, они очень серьезно подорожали — за год почти на 62%. Власти попытались решить ситуацию, разрешив беспошлинный ввоз в страну яиц из Турции, Азербайджана, Белоруссии и Казахстана. В итоге рост цен остановился и стоимость даже немного пошла вниз, но стоить «как раньше» яйца не стали.

По данным Росстата, средняя цена за упаковку 10 яиц по итогам апреля 2024 года — 125 рублей. При этом более мелкие яйца категории С2 можно купить и дешевле — примерно за 90-95 рублей, а те, что покрупнее (категория С0) — за почти 200 рублей.

Примеры цен. Иллюстрация: страница магазина, скриншот

Пищевые красители для яиц тоже есть в магазинах. В среднем они стоят от 20 до 40 рублей за упаковку. Подешевле — самые простые, подороже — те, что покруче, с несколькими цветами. В Роспотребнадзоре к выбору красителей советуют подходить внимательно и не использовать те, что куплены на рынках с рук — мало ли, какой там состав.

Правда, на красителях можно сэкономить, если заменить их на натуральные красители из того, что есть в холодильнике. Например, натуральные красители это луковая шелуха, краснокачанная капуста, свекла, кофе, листья шпината и крапивы, куркума, паприка, зеленый чай, каркаде, черника и клюква. Достаточно отварить нужный ингредиент, а после сварить и яйцо в таком отваре. Можно оставить уже вареные яйца в этом отваре на всю ночь — тогда цвет будет ярче.

Иллюстрация: “Блокнот”

Кстати, в церкви не советуют выбирать для яиц темные цвета, а наиболее приемлемыми считаются красный и его оттенки, оранжевый, бордовый. Можно нанести на яйца узоры, чтобы они символизировали радость.

В целом россияне в 2024 году потратят на украшение пасхального стола 443 рубля — это средняя стоимость продуктов для куличей, творожной пасхи и яиц с красителями, подсчитали аналитики. В зависимости от региона цена может отличаться — на Чукотке всё стоит гораздо дороже, поэтому и продукты для Пасхи обойдутся в почти 800 рублей, а дешевле всего отметить Пасху в Мордовии — там нужно всего 354 рубля.

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